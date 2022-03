Szykuje się kolejna rewitalizacja. Dzięki NDI Development dawna cukrownia w Pruszczu Gdańskim zyska nowe życie

Dotąd teren należał do Krajowej Spółki Cukrowej, choć fabryka nie działa od kilkunastu lat.

Wyzwania rewitalizacji i stworzenia tu nowych funkcji podjął się deweloper z Sopotu, który m. in rewitalizował Centrum Sopotu, budował hotele sieci Sheraton czy luksusowe apartamenty Tre Mare w Sopocie i Chlebova w Gdańsku. Także i tym razem stawia sobie poprzeczkę wysoko.

Sopocka spółka NDI Development pozyskała partnera finansowego projektu, co oznacza bliską finalizacje umowy sprzedaży terenów w Pruszczu Gdańskim. Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy zapewniła kompleksową obsługę prawną finansowania transakcji.

- To dla nas kluczowa inwestycja. Zlokalizowane tuż przy Trójmieście, w samym centrum Pruszcza Gdańskiego tereny zabytkowej Cukrowni to unikat w skali Polski. Zamierzamy w każdym calu wykorzystać ten potencjał i szanując historię tego miejsca, stworzyć nowe śródmieście, które będzie przyjazne zarówno dla nowych mieszkańców, jak i tych, którzy z cukrownią sąsiadują od lat – mówi prezes NDI Development, Jarosław Bator.

Zabytkowe obiekty Cukrowni położone są na 19-hektarowej działce w samym centrum Pruszcza Gdańskiego, w odległości zaledwie 8 minut samochodem od Gdańska.

1000 mieszkań i zabudowa komercyjna

Łącznie w kilku etapach powstanie ponad 1000 nowych mieszkań. W zrewitalizowanych budynkach, na powierzchni blisko 37,5 tyś m2. ulokowane zostaną lokale komercyjne.

Na razie ewidencjonowany jest stan techniczny zabytkowych obiektów, trwają pomiary i powstaje wstępna koncepcja architektoniczna. Wszelkie prace będą prowadzone pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- Naszym celem jest nadanie nowej rangi ważnemu w Pruszczu Gdańskim miejscu, jakim jest kompleks dawnej Cukrowni. Wprowadzenie odpowiednio zróżnicowanej funkcji w zabytkowe obiekty pozwoli ożywić tę przestrzeń, nadać jej ponadlokalny charakter, podkreśli historię i tożsamość miejsca oraz przyciągnie do niego wielu użytkowników – mówi Jacek Drożdż, architekt ze Studia Architektonicznego Kwadrat.

Letnie ogródki i skwer miejski

W planach jest więc m.in. przywrócenie oryginalnej formy zabytkowej zabudowy oraz odtworzenie oryginalnej stolarki, kolorystyki oraz detalu m. in. na podstawie materiałów archiwalnych. Część historycznej zabudowy planuje się przykryć lekką oranżerią, w której zaplanowane jest umieszczenie restauracyjnych ogródków letnich widokiem na skwer. Przy skwerze ma powstać nowoczesne centrum kultury.

- Aby podnieść komfort życia mieszkańców, planujemy stworzyć również przestrzeń dla sklepów, przedszkoli, żłóbków i biur. Zielonymi płucami stanie się ogólnodostępna strefa rekreacyjna, m. in. w pobliżu zielonego korytarza Doliny Raduni – mówi Bartłomiej Oset, wiceprezes NDI Development.

Co ważne, przestrzeń mieszkalna zostanie podzielona na niegrodzone kwartały. Poza wkomponowanymi w zieleń miejscami parkingowym naziemnymi, powstaną także parkingi podziemne. Same budynki będą miały zróżnicowaną wysokość - trzy do pięciu kondygnacji oraz miejscami szósta, która ma mieć charakter dominanty tworzącej zróżnicowaną pierzeję i pozwoli na wyeksponowanie historycznej zabudowy. Inwestycja będzie powstawać etapami.

Cukrownia i jej nowe życie

Początki pruszczańskiej Cukrowni sięgają 1881 roku – wtedy powstała spółka Akcyjna „Cukrownia Pruszcz”. Teren wydawał się idealny na taką działalność - nieopodal działającej już wtedy linii kolejowej Bydgoszcz-Gdańsk, blisko węzła drogowego, Raduni (gwarantowała dostęp do wody) i surowca (buraki miały pochodzić z terenów Żuław Gdańskich).

W czasie II wojny światowej Cukrowania uległa częściowemu zniszczeniu. Mimo to w szybkim tempie ją odbudowano. Co ciekawe, produkowano tu także cukier trzcinowy. Fabrykę zamknięto w 2004 roku i od tego czasu niszczała. Do dziś to jeden z najstarszych tego typu obiektów w Polsce, a zabytkowy, ponad 70-metrowy komin, to znak rozpoznawczy Pruszcza Gdańskiego.

NDI Development to spółka wchodząca w skład grupy NDI, która od 30 lat działa w praktycznie wszystkich obszarach budownictwa - od infrastrukturalnego, przez deweloperskie po gazownicze. NDI aktualnie bierze udział m.in. w budowie Przekopu Mierzei Wiślanej, budowała północny odcinek Autostrady A1, Teatr Szekspirowski, rozbudowywała lotnisko w Gdańsku. Zrewitalizowała Centrum Sopotu, budowała hotele sieci Sheraton czy luksusowe apartamenty Tre Mare w Sopocie, Chlebova w Gdańsku czy Osiedle Kapriola w Warszawie.