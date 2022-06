Szykuje się nowy punkt spotkań warszawiaków. Ogrody Ulricha zdradzają, co zaoferują

Ogrody Ulricha, zabytkowe gospodarstwo ogrodnicze należące do rodziny Ulrichów, znajdujące się w bliskim sąsiedztwie CH Wola Park w Warszawie, otworzą się w zupełnie nowej odsłonie.

Będzie to innowacyjna przestrzeń rekreacyjno-kulturalna pełna zieleni, smacznego jedzenia oraz wartościowej wiedzy o ekologii, która odpowie na potrzeby mieszkańców i stanie się ważnym punktem na mapie stolicy.

Na projekt, wypracowany wspólnie z lokalną społecznością, składają się m.in. dwie historyczne szklarnie, w których w XIX wieku hodowano tropikalną roślinność.

W jednej z nich znajdzie się strefa gastronomiczna wyróżniająca się bogatą ofertą zielonych propozycji kulinarnych, w drugiej – strefa rozrywki i edukacji dla najmłodszych. Wśród pierwszych najemców, którzy wzbogacą Ogrody Ulricha, jest w sumie aż osiem lokali – pięć restauracji, dwa bary oraz sala zabaw dla dzieci – Fikołki.

Do grona najemców dołączają dobrze znana sieć restauracji inspirowana street foodem Pasibus, pizzeria w stylu neapolitańskim Ragazzi, a także dwa bary centralne, Tap Bar i Botanic Bar, które będą utrzymane w duchu całego kompleksu. Na klientów czekać będzie również szeroki wybór dań kuchni azjatyckiej w Silk & Spicy oraz Pika Pika Ramen & Sushi, a także kuchni izraelskiej w Yafo.

Jesteśmy coraz bliżej otwarcia Parku i Szklarni Ulricha, co bardzo nas cieszy. To projekt unikalny nie tylko w skali dzielnicy, ale i całego miasta. Widzimy ogromny potencjał tego miejsca, które ma szansę stać się ulubionym punktem spotkań warszawiaków. Chcemy, żeby w naszych Ogrodach mogli spędzać wolny czas, zdrowo zjeść oraz odpocząć od zgiełku miasta, przez co wniesiemy swój wkład dla lokalnej społeczności. Poprzez Ogrody Ulricha realizujemy naszą strategię People and Planet Positive, która właśnie na tym się opiera – mówi Anna Bozhenko, dyrektorka centrum handlowego Wola Park.