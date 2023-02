Pod koniec ubiegłego roku proces wynajmu istniejącego Centrum Handlowego Turawa Park w Opolu został sfinalizowany otwarciem sklepu Maxi Zoo, które zajęło ostatni wolny lokal w parku handlowym. Duża popularność centrum, jak również sukcesywnie realizowana budowa wielu osiedli mieszkaniowych w najbliższym sąsiedztwie oraz towarzyszący im rozwój infrastruktury, miały duży wpływ na decyzję właściciela o rozpoczęciu rozbudowy centrum. Zgodnie z założeniami, część istniejącego obiektu zostanie poddana przebudowie, a tym samym do istniejącej oferty handlowej na powierzchni 26 000 mkw, zostanie dodane kolejne 10 000 mkw. Proces związany z przebudową już ruszył i ma zostać zakończony w czwartym kwartale 2023 roku, wtedy też planowane jest otwarcie. Nowe i ulepszone centrum handlowe Turawa Park zaprojektowane zostało specjalnie z myślą o potrzebach klientów, którym zapewni nowoczesne powierzchnie zakupowe oraz rozrywkowe.

Turawa Park już teraz dysponuje szeroką ofertą komercyjną tworzoną przez znane i cenione sieci handlowe, na czele z operatorem spożywczym Carrefour. Z uwagi na dużą popularność centrum, niektóre z marek przeprowadziły znaczące zmiany w swoich lokalach, np. Sinsay powiększył powierzchnię z 300 mkw. do 1000 mkw., a Deichmann wprowadził najnowszy koncept swojego sklepu.

Turawa Park osiąga bardzo dobre wyniki, co potwierdzają zadowoleni najemcy. W 2022 roku zanotowano wzrost odwiedzalności na poziomie 7,8 proc. oraz wzrost obrotów o 14 proc.w porównaniu do roku 2021. Pokazuje to, że długoterminowa strategia handlowa działa, a przez te wszystkie lata stworzyliśmy dobrze funkcjonujące regionalne centrum handlowo – usługowe dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. Wychodząc naprzeciw dalszemu zapotrzebowaniu rynku, na nowej, dodatkowej powierzchni 10 000 mkw. znajdą się kolejne atrakcyjne marki idealnie uzupełniające ofertę w zakresie handlu, usług i rozrywki– mówi Anna Pływacz, Associate Director,BNP Paribas Real Estate Poland.