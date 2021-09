Ta sieć handlowa chce mieć wpływ na przyszłość

Najnowsza, druga odsłona Raportu Zrównoważonego Rozwoju to przekrojowe, obszerne zestawienie wszystkich działań w tym zakresie.

Dokument podzielono na cztery kluczowe obszary odpowiedzialności Lidl Polska.

Starania marki zostały dostrzeżone przez konsumentów, którzy przyznali jej pierwsze miejsce w rankingu najbardziej wyróżniających się sieci w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Publikowany dokument opisuje liczne działania, procesy oraz inicjatywy sieci. Raport dotyczy okresu obrotowego od 1.03.2019 do 28.02.2021 i został opracowany według wytycznych standardu raportowania GRI.

- Raport to podsumowanie najważniejszych działań wynikających z naszego podejścia do celów zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu, które realizujemy w czterech obszarach: „zasoby i rolnictwo”, „przetwarzanie i łańcuch dostaw”, „procesy Lidl Polska”, a także ”klienci i społeczeństwo”. Przedstawiliśmy w nim również nasze cele na przyszłość, które są ważne zarówno dla nas, jak i dla naszych interesariuszy. Nasza strategia CSR wyznacza priorytety w naszej codziennej działalności tj. przeciwdziałanie zmianom klimatu, zmniejszenie zużycia surowców, promowanie zrównoważonej konsumpcji, walka z marnowaniem żywności, poprawa dobrostanu zwierząt, a także ochrona naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz różnorodności biologicznej. Przygotowanie tak obszernego raportu jest wielkim przedsięwzięciem, które wymaga ogromnego zaangażowania i pracy całego zespołu. Czujemy ogromną satysfakcję, mogąc pokazać światu efekty tych działań, tym bardziej, że raport w znacznej mierze odnosi się do roku 2020 – zdominowanego przez pandemię SARS-CoV-2. Był to dla nas sprawdzian solidarności, zaufania oraz umiejętności działania w nieprzewidywalnych warunkach. Zdaliśmy go w wielkim stylu – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.