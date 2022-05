Ta sieć odzieżowa była w Polsce od 23 lat. Do czerwca zniknie z rynku

Do końca czerwca z polskich centrów handlowych znikną salony odzieżowe Orsay. Większość pracowników sklepów już dostała informację o wypowiedzeniu umów. Nieliczni czekają na oficjalną informację od spółki Ordipol do której należą sklepy Orsay w Polsce. Powodem likwidacji sieci jest niewypłacalność firmy.

Orsay w Polsce ma ok. 130 sklepów.

W 2021 roku marka zamknęła 30 sklepów w naszym kraju.

Pierwszy sklep Orsay w Polsce został otwarty w 1997 roku.

Orsay już wypowiedział wszystkie umowy najmu w swoich lokalizacjach w Niemczech. Wkrótce z tego rynku zniknie połowa z pracujących dziś 197 sklepów z produktami tej marki.

Orasy ma poważne kłopoty finansowe

Wszystkie polskie butiki podzielą los sklepów w Niemczech. Ordipol sp. z o.o. , właściciel marki modowej Orsay w Polsce także wypowiedział umowy najmu lokali.

Już rok temu Barbara Has, dyrektor ds. Rozwoju na Europę Wschodnią Orsay mówiła: – W bieżącym roku na pewno zamkniemy niektóre sklepy.

Rok 2021 przyniósł zakończenie ponad 30 ze 160 istniejących w Polsce umów, a firma mocno zrewidowała zasady najmu wszystkich pozostałych - Muszą zostać dostosowane do nowego, wymagającego środowiska. Stare warunki najmu już nie są możliwe do spełnienia – wyjaśniała wtedy Has. Mimo wszystko, do niedawna Orsay nie planował zamknięć sklepów.

Dzisiaj więcej niż firma mówią sami pracownicy sklepów. – Nie wiemy, co stanie się z firmą jako taką. Wiemy, że my jako Orsay w tym miejscu będziemy działać tylko do końca czerwca – potwierdzają polscy pracownicy Orsay, pracujący w różnych sklepach w Warszawie. W każdym sklepie tej marki pracuje zwykle 2 do 3 osób.

W Polsce straci pracę ok. 400 pracowników Orsay

Zamknięte salony w Niemczech pozbawią pracy na pełen etat 116 osób. W Polsce zamknięcie sklepów może skutkować bezrobociem nawet blisko 400 osób.

– Niestety, na dzień dzisiejszy spółka się nie może udzielić wywiadu ani wydać oficjalnego komunikatu – poinformowała PropertyNews.pl Barbara Has.