Miastotwórcze zobowiązania, działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, start oryginalnego projektu gastronomicznego i ponad 60 nowych otwarć sklepów - tak Apsys Polska odpowiada na potrzeby nowoczesnych miast i ich mieszkańców.

Definicja celu strategicznego, zrównoważony rozwój miast, mocny debiut destynacji food hall i nowe marki w centrach handlowych – Apsys podsumowuje 2022 rok.

Ważnym krokiem w realizacji celów Apsys stał się otwarty w minionym roku oryginalny koncept gastronomiczny przy Posnanii.

Najważniejszym wyzwaniem jaki podjęła w 2022 roku Grupa Apsys, było zdefiniowanie celu strategicznego firmy.

Punktem wyjścia tego wieloetapowego procesu były fundamentalne pytania związane z tożsamością organizacji, jej ambicjami oraz zobowiązaniami: dlaczego istnieje Apsys? Jaki jest teraz? Gdzie chce być w przyszłości? Co może zaoferować miastom i społecznościom? O to wszystko zapytaliśmy zarówno naszych pracowników w Polsce i we Francji, w tym menedżerów odpowiedzialnych za kluczowe obszary w Apsys i członków zarządu oraz naszych partnerów biznesowych z różnorodnych obszarów – mówi Benoit Charles CEO Apsys Polska.

Analiza odpowiedzi pozwoliła nam zdefiniować cel strategiczny na kolejne lata: chcemy zmieniać miasta na lepsze, tworząc wyjątkowe miejsca, dzięki którym życie wszystkich staje się piękniejsze. Takie określenie naszych zobowiązań wobec miast i ludzi znalazło odzwierciedlenie w nowym haśle firmy: “Razem, inne miasto jest możliwe – mówi Benoit Charles.

Tak zdefiniowana wizja przyszłości firmy i jej wpływu na kreowanie miejskich przestrzeni przekłada się na konkretne rozwiązania i zobowiązania jakie Apsys podejmuje ze wszystkimi interesariuszami – pracownikami, właścicielami obiektów, najemcami, klientami oraz podmiotami publicznymi, z którymi firma chce tworzyć zrównoważone miasta jutra – przyjazne dla różnych grup społecznych, komfortowe i zrównoważone. Dotyczą one przede wszystkim wprowadzania zrównoważonych rozwiązań w tworzonych i zarządzanych obiektach, ograniczania zużycia zasobów oraz zwiększania ich dostępności, a także działalność organizacji w oparciu o najwyższe standardy etyki biznesowej.

Mocny debiut na rynku food hall

Food Fyrtel to pierwszy food hall Apsys i pierwszy tego typu całoroczny koncept gastronomiczny w woj. wielkopolskim. Na powierzchni blisko 2 tys. mkw. znalazło się 18 oryginalnych inicjatyw gastronomicznych, scena oraz doskonale wyposażony bar.

Food Fyrtel to pierwszy food hall Apsys i pierwszy tego typu całoroczny koncept gastronomiczny w woj. wielkopolskim

Ofertę gastronomiczną tworzą wyselekcjonowane koncepty, marki o lokalnych korzeniach, między innymi Hana Sushi z kuchnią azjatycką, Curry Leaves, DimSum & Ramen, Nai Thai, Czerwona Papryka z hiszpańskimi tapasami, Kozaczok z kuchnią ukraińską, poznańskie bistro Petit Paris z francuskimi wypiekami i produktami delikatesowymi, Dziewczyny i Słodycze z autorskimi słodkimi wypiekami, koncept burgerowy polskiego youtubera Szymona „Isamu” Kasprzyka – Giga Buła, lokalne zapiekanki od Adama z Serem, Kura Warzyw z autorskimi kebabami, The Fry z frytkami i churrosami przyrządzanymi według unikatowej receptury czy pochodząca z Wągrowca, mogąca pochwalić się z niemal 40-letnią tradycją lodziarnia Willisch z niemal 40-letnią tradycją. Food Fyrtel funkcjonuje jako w pełni niezależna przestrzeń z częścią imprezową otwartą do północy, także po zamknięciu Posnanii.

– Food Fyrtel szybko stał się ważnym punktem na gastronomiczno-rozrywkowej mapie Poznania. W ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania odwiedziło nas już ponad 100 tysięcy gości. To właśnie w Food Fyrtlu poznaniacy śledzili mundialowe zmagania, a dzięki tematycznym wydarzeniom skierowanym do różnych grup klientów, każdego dnia w tygodniu odwiedzają nas miłośnicy różnych form relaksu i rozrywki: w poniedziałki serwujemy PUB QUIZ, wtorek jest dniem dla fanów sportu, w środy i piątki czas w Food Fyrtlu upływa przy DJ’skich setach, a w soboty przy dźwiękach muzyki na żywo. Za to w niedziele całą przestrzeń oddajemy do dyspozycji rodzin z dziećmi – mówi Marek Ćwiek dyrektor Posnanii.

Wejście na zupełnie nowy dla nas rynek, remodeling dotychczas istniejącej strefy restauracyjnej, adaptacja istniejących rozwiązań technicznych przy jednoczesnym zapewnieniu niezakłóconego funkcjonowania Posnanii, a także proces komercjalizacji tej przestrzeni były dla nas ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie niezwykle ekscytującym doświadczeniem. Sukces tego miejsca jest dowodem, że nasza strategia rozwoju, m.in. dzięki tworzeniu nowoczesnych, wielofunkcyjnych konceptów i projektów food hall’owych, wnosi dodatkową wartość dla społeczności i miejskich przestrzeni. Food Fyrtel to nasz pierwszy, ale na pewno nie ostatni projekt w tym segmencie – dodaje Cyril Plumecoq dyrektor działu operacji deweloperskich.

Nowe marki w portfolio

Lokale gastronomiczne stanowiły w minionym roku szczególną kategorię najemców – tu Apsys może pochwalić się m.in. poszerzeniem oferty Manufaktury o 7 nowych konceptów kulinarnych.

Manufaktura w Łodzi, mat.pras.

Na rynku Manufaktury, w zrewitalizowanych, pofabrycznych budynkach z czerwonej cegły pojawiły się Thai Wok, restauracja Yarsa z kuchnią nepalską, specjalizująca się w kuchni europejskiej restauracja Tavolo i koncepty koktajlowe Pijana Wiśnia i R&D Tea. Z kolei strefa Qulinarium wzbogaciła się o lokal Klooski, a w zabytkowym budynku dawnej Elektrowni inspirowany kulturą Ameryki Łacińskiej lokal Manuarte – 1600 mkw. przestrzeni z cocktailbarem, kubańską restauracją i galerią sztuki.

W 2022 roku w tym segmencie podpisaliśmy łącznie 26 nowych umów najmu – podsumowuje Marek Błędowski, szef działu najmu Apsys Polska.

Wśród nowych brandów w centrach Apsys znalazły się salony marek reprezentujących demokratyczną ofertę odpowiadającą różnym potrzebom i portfelom. Są wśród nich zarówno sieci oferujące asortyment z segmentu premium jak Esotique, Lacoste, Intimissimi Uomo czy otwarty w Galerii Katowickiej drugi w Polsce Adidas flagship store, jak i sieciowe sklepy z ofertą “low price” jak Half Price w Pasażu Łódzkim czy Dealz w Galerii Przymorze. Nie zabrakło także nowych marek usługowych oraz unikatowych brandów z kategorii beauty&wellness – Bath&Body Works i Rituals. W Manufakturze i Posnanii obok znacznego poszerzenia oferty handlowej i usługowej, pojawiły się także nowe salony LEGO Store oferujące unikalne doświadczenie „retailtainment", łączące zakupy i zabawę.

W centrach handlowych zarządzanych przez Apsys w ciągu 12 miesięcy 2022 roku przybyły 62 nowe marki. To efekt świadomego kreowania oferty – obserwujemy panujące na rynku trendy i aktualizujemy mix najemców, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Łącznie w minionym roku w zarządzanych centrach handlowych sfinalizowaliśmy 221 umów najmu lokali. 123 z nich to umowy nowe, a 98 dotyczy najemców, którzy zdecydowali się pozostać na dłużej w naszych obiektach i przedłużyli umowy najmu. To wszystko przekłada się na wysoką jakość oferty i obsługi klientów oraz rosnącą, pomimo wciąż niełatwej sytuacji na rynku, liczbę odwiedzin, która w 2022 roku wyniosła blisko 120 mln – dodaje Marek Błędowski.

Apsys działa w sposób zrównoważony

Obok rozwoju unikalnej oferty, w 2022 roku Apsys kontynuował wdrażanie rozwiązań z zakresu polityki ESG, zrównoważonego rozwoju i inwestycji w zieloną energię. Od początku istnienia firmy jej celem jest wprowadzanie zmian i wyznaczenie nowych kierunków, dzięki którym przestrzenie miejskie będą nie tylko odpowiadały na współczesne potrzeby, ale przede wszystkim stymulowały rozwój społeczny i ekonomiczny, integrowały mieszkańców i aktywnie wspierały transformację ekologiczną. Co to oznacza w praktyce?

– W 2022 roku zainicjowaliśmy stworzenie kodeksu, który określa standardy współpracy ze wszystkimi naszymi partnerami biznesowymi. Chcemy wspólnie z nimi tworzyć większą wartość gospodarczą, społeczną i środowiskową, m.in. poprzez wprowadzenie “Apsys Compliance”, który będzie swego rodzaju drogowskazem uwzględniającym zobowiązania, dobre praktyki, zarówno te wymagane prawnie, jak i opcjonalne, a także wspólne obszary do rozwoju oraz narzędzia pozwalające na weryfikację skuteczności prowadzonych działań. Opracowaliśmy kompendium dla najemców wskazujące m.in. możliwości zmniejszania zużycia energii, przede wszystkim jednak stworzyliśmy raport oddziaływania na środowisko naszych własnych obiektów i inwestycji, dzięki czemu możemy podzielić się z partnerami sprawdzonymi przez nas rozwiązaniami i danymi, które potwierdzają, że wdrażane inicjatywy przynoszą wymierne korzyści – mówi Magdalena Błądek, ESG Officer w Apsys Polska.

Cele środowiskowe Apsys znalazły odzwierciedlenie także w modernizacjach i remontach istniejących obiektów, które mają na celu zwiększenie energooszczędności budynków.

– Przykładem jest rozpoczęta w drugiej połowie ubiegłego roku realizacja farmy fotowoltaicznej składającej się z 1 218 paneli słonecznych na dachu Manufaktury. Pracująca farma będzie odpowiedzialna za zasilanie m.in. systemu klimatyzacji, wentylacji, schodów, wind, ruchomych chodników i stacji ładowania pojazdów elektrycznych, co pozwoli na pokrycie do 40% zapotrzebowania na energię części wspólnych galerii handlowej i oszczędności rzędu pół miliona złotych rocznie. Skuteczność przyjętego modelu zarządzania potwierdzają także certyfikaty ISO 14001, ISO 19004 i BREEAM – firma od lat utrzymuje pozycję lidera certyfikacji ekologicznej na polskim rynku handlowym. W 2022 roku wszystkie zarządzane przez Apsys obiekty certyfikowane w systemie BREEAM ponownie uzyskały wyniki “excellent” – dodaje Justyna Kur, dyrektor działu zarządzania.

Firma podejmuje inicjatywy prośrodowiskowe we wszystkich realizowanych i zarządzanych projektach – zarówno w działaniach deweloperskich, jak i zarządczych.

W 2023 rok Apsys wszedł z zabezpieczeniem nowej nieruchomości o powierzchni 5 tys. mkw. w centrum Wrocławia, na której planuje stworzenie projektu mixed-use, m.in. loftów mieszkalnych, wspólnych ogrodów miejskich oraz usług dla mieszkańców. Równocześnie trwa realizacja inwestycji Solea Mieszkania przy Wyścigach w Warszawie, której budowa rozpoczęła się w 2022 roku, a jej zakończenie planowane jest już w pierwszym kwartale 2024. Firma nadal poszukuje lokalizacji pozwalających na realizację oryginalnych, miastotwórczych inwestycji. Poza nowymi przedsięwzięciami, Apsys wciąż rozwija się jako zarządca nieruchomości – w portfolio spółki znajdują się 22 obiekty handlowe w 18 miastach o łącznej powierzchni 1 mln. GLA.

