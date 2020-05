Tak Galeria Północna wykorzystała czas pandemii i obostrzeń

Wprowadzone w ostatnim czasie ograniczenia związane z COVID-19 spowodowały zmiany w funkcjonowaniu galerii. Otwarte były wyłącznie sklepy spożywcze, drogerie i apteki. Takie warunki sprzyjały pracom remontowym i inwestycyjnym, a Galeria Północna postanowiła to wykorzystać.

Na terenie obiektu powstały w tym czasie dwa nowe place zabaw. Pierwszy z nich zlokalizowany jest przy wejściu głównym do galerii w pobliżu ul. Trakt Nadwiślański. Wyposażono go w konstrukcję linową do wspinaczki oraz bujaki. Drugi plac zabaw ma z kolei kształt łodzi podwodnej i znajduje się w ogrodzie na dachu. Jest wyposażony w bujaki i zjeżdżalnie oraz elementy wspinaczkowe, z których dzieci mogą podziwiać znajdujący się obok mural. Przedstawia on mapę świata wraz z przykładami zwierząt zamieszkujących poszczególne kontynenty. Jest to prawdopodobnie największy tego typu projekt dla dzieci w Polsce, który ma nie tylko ożywić strefę dedykowaną najmłodszym, ale też zachęcić dzieci do nauki kontynentów oraz poznawania różnych gatunków zwierząt, występujących na lądzie i w oceanach. Wszystkie wspomniane atrakcje, zarówno place zabaw, jak i mural umieszczone są na zewnątrz, co w obecnej sytuacji ma zapewnić najmłodszym większe bezpieczeństwo podczas zabawy.

- Ostatnie miesiące dla większości z nas nie były łatwe, ale staraliśmy się wykorzystać ten czas jak najlepiej. Po wprowadzeniu ograniczeń w centrach handlowych przystąpiliśmy do realizacji planów inwestycyjnych oraz remontowych, które – z uwagi na zmniejszony ruch – mogliśmy realizować codziennie, a tym samym szybciej. W bardzo krótkim czasie udało nam się postawić dwa nowe place zabaw, rozbudować strefę restauracyjną, a także zrealizować liczne prace modernizacyjne, których efekty można podziwiać już od kilku tygodni – powiedział Roman Bugajczyk, Dyrektor Galerii Północnej.

