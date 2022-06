Tak Lancerto zmniejsza ślad węglowy

Rośnie ilość transakcji zawieranych w sieci, a co za tym idzie, ilość przesyłek i paczek, które kursują pomiędzy firmą a klientami.

Najważniejsze eko-inicjatywy Lancerto dotyczą: eko opakowań z papieru z odzysku, transportu w wielorazowych opakowaniach, braku wydruków przy zakupach i zwrotach oraz usługi Fit Finder, która pozwala na lepsze dopasowanie rozmiaru i ograniczenie zwrotów, co za tym idzie kartonu do opakowań, a tym samym zmniejszenie śladu węglowego, który powoduje transport w obie strony.

Transport w „domkach”

Transport do ponad 44 salonów w 32 miastach odbywa się w specjalnie wzmacnianych kartonach wielorazowego użytku, nazywanych potocznie w firmie „domkami”. Każdy karton ma na tyle długą żywotność, że pozwala na transport do kilkunastu razy. Co istotne, kartony bardzo rzadko „jadą na pusto”. W „domkach” do salonów wysyłany jest nowy towar, a salony zwracają w nich poprzednią kolekcję, która następnie trafia do outletów albo sklepu online.

Wzmacniane kartony to nie tylko oszczędność pieniędzy i środowiska, ale także lepsze przechowywanie ubrań i ich transport na wieszakach w optymalnej dla nich pozycji „na wisząco”. Kartony pozwalają zarówno na transport ubrań złożonych tj. bluzy, koszulki, jeansy, a także tych na wieszakach, dzięki temu, że są wyposażone w specjalne poprzeczki. Zatem elegancka odzież (tj. garnitury, płaszcze, marynarki) nie gniecie się i trafia do salonów w dobrym stanie.

Pudełka chroniące naturę

Lancerto zrezygnowało z białych pudełek do wysyłek e-commerce, zastępując je wyłącznie pudełkami z z brązowego papieru z celulozy z recyklingu.

Nadruki też są ekologiczne - wykonane na bazie wody i kleju ze skrobi roślinnej. Opakowania są w 100% z makulatury i tektury, która posiada certyfikat FSC (organizacja, która dba o odpowiedzialną gospodarkę leśną). Ważnym atutem pudełek jest pasek klejowy, który pozwala całkowicie zrezygnować z używania taśmy klejącej, która w większości przypadków jest z tworzywa sztucznego. Również podczas zwrotów klient nie musi używać taśmy klejącej, bo ma zapewnione zamknięcie do zwrotów. Dzięki temu całe opakowanie trafia do makulatury i jest ponownie przetwarzane na papier.

Zapewniamy Lancerto i klientom marki opakowania będące neutralne klimatycznie, abyśmy wspólnie mogli zadbać o przyszłość planety. Każdy konsument może dokonywać własnych wyborów w zakresie asortymentu marki a my zadbamy, by wszystkie zakupy były zapakowane z troską o jutro – przekonuje Krzysztof Rusin, prezes MAZOP Group, która jest producentem opakowań.

Zero formularzy zwrotu

Od 2022 roku Lancerto zrezygnowało całkowicie z papierowych formularzy zwrotu. Potwierdzenia zakupów są dostarczane drogą mailową a ewentualnego zwrotu klient dokonuje online, bez papierowych wydruków.

W przypadku naszej marki to roczna oszczędność nawet do kilkuset tysięcy kartek papieru, a to daje równowartość kilkunastu drzew i kilku tysięcy litrów wody, która nie została niepotrzebnie zużyta” – komentuje Michał Grochala, Brand Manager Lancerto.

Wirtualny asystent doboru rozmiaru

Lancerto jako pierwsza marka mody męskiej w Polsce, wdrożyła usługę Fit Finder czyli wirtualnego asystenta doboru rozmiarów. Narzędzie zadaje kilka pytań klientowi, nie tylko o jego cechy fizyczne, budowę ciała ale też o aktualną garderobę, ulubione marki i modele ubrań. Na tej podstawie dopasowuje najlepszy rozmiar danego asortymentu Lancerto. Cały proces trwa od kilkudziesięciu sekund do dwóch minut. Asystent jest prosty i czytelny, bardzo szybko łamie jedną z największych barier zakupowych jaką jest obawa klienta o to, czy wybrany rozmiar jest właściwy.

W świecie, w którym rynek daje klientowi opcję 100-dniowych zwrotów, to być może droga pod prąd, ale też świetna alternatywa do zachęcenia Klienta, by rozsądnie dokonywał zakupów i nie robił niepotrzebnych zwrotów, zamawiając jeden model ubrania w dwóch lub trzech rozmiarach – tłumaczy Michał Grochala.

Lancerto za nadrzędną wartość zawsze stawia satysfakcję klienta. „Chcemy też, aby klient od początku był zadowolony z naszych usług, miał pozytywne odczucia i nie musiał pamiętać o terminie zwrotu. Oczywiście, jest to też dobry sposób na zmniejszenie skali wymian i zwrotów. Co więcej, zarówno Fit Finder, jak i nowa rozszerzona tabela zwrotów, powodują, że wszystkie dane dotyczące parametrów klienta zostają w systemie i podpowiadają właściwy rozmiar przy najbliższych zakupach - opowiada o wdrożeniach Michał Grochala.

Wszystkie te działania ograniczają niepotrzebne zwroty i wymiany a tym samym zmniejszają ślad węglowy, powodowany przez wielokrotny transport tych samych ubrań.