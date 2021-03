Tak Starbucks świętuje pięćdziesiątkę

Z okazji 50 lat działalności Starbucks przygotował dla swoich miłośników i klientów specjalną kolekcję butelek i kubków, nawiązujących do historii i wartości marki. Organizuje też specjalny Coffee Tasting, gospodarzem którego będzie Duncan Moir, Prezydent Starbucks EMEA. W spotkaniu wezmą udział Partnerzy z aż 43 rynków – także z Polski.

- Pięćdziesiąta rocznica Starbucks to dla nas niezapomniane wydarzenie. Naszą misją jest inspirować i rozwijać ludzi – w każdej chwili: jeden człowiek, jedna kawa, jedno miejsce. Teraz chcemy jednak spotkać się wszyscy razem, z różnych zakątków Europy i Świata, aby wspólnie upamiętnić ten niezwykły czas i spędzić go tak, jak lubimy najbardziej, czyli przy kubku kawy. Minione lata upłynęły nam w duchu troski o ludzi, planetę oraz pasji do kawy, czyli wartości przyświecających nam od początku. Teraz mamy doskonałą okazję do refleksji, spojrzenia w przyszłość i zastanowienia się, co jeszcze chcemy osiągnąć – mówi Vedran Modrić, Dyrektor Regionalny Starbucks w Polsce. – Z okazji rocznicy w naszej ofercie pojawiła się też niezwykła rocznicowa kawa ziarnista, Starbucks Anniversary Blend, oraz kolekcja kubków, odzwierciedlająca nasze dziedzictwo, misję i wartości. To swego rodzaju podsumowanie i ukłon w stronę Gości oraz miłośników Starbucks.

Historia i wartości na kubku

Miłośnicy marki oraz klienci od tego miesiąca znajdą też w ofercie kawiarni wyjątkową kolekcję butelek i kubków, w designie której ukryte zostały symbole związane z historią i wartościami marki. W ofercie znajdują się: dwie butelki i cztery kubki termiczne, trzy kubki ceramiczne, jeden metalowy i jeden cold cup (przeznaczony do zimnych napojów). Zainteresowani mogą je nabyć w cenie zaczynającej się od 59 zł.

- To dla nas wyjątkowy czas, który chcielibyśmy dzielić z naszymi Gośćmi. Od tego miesiąca w kawiarniach dostępna jest kolekcja kubków, którą wyróżnia symbolika odwołująca się do naszej historii i wartości, np. tygrys, koliber i słoń, oznaczające odpowiednio Sumatrę, Gwatemalę i Kenię, czyli regiony pochodzenia kawy Starbucks. Uważni fani wypatrzą na kubkach także motywy odwołujące się do procesu zbierania kawy – jak koszyk i sadzonki, oraz jej transportu, czyli morskie fale. Ważnymi elementami są również symbole podkreślające troskę o środowisko i odpowiedzialne praktyki, takie jak: las, rośliny i strumienie. Nie zabrakło też oczywiście kultowej syreny – najbardziej związanej ze Starbucks – która symbolizuje gościnność, pewność siebie oraz optymizm, z którym patrzymy w przyszłość – mówi Kasia Pijanowska, Marketing Manager w Starbucks Polska.