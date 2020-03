Tak właściciel sieci Castorama walczy ze skutkami koronawirusa

Zarząd Grupy Kingfisher, właściciela takich marek jak Castorama czy Brico Depot, wydał oświadczenie związane z wpływem pandemii COVID-19 na działalność firmy, a także opisał środki, które podejmuje, aby aktywnie zarządzać ryzykiem.



- Jesteśmy zaangażowani we wspieranie lokalnych władz i rządów w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusa, a zdrowie i bezpieczeństwo naszych współpracowników i klientów pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Nasze zespoły oceniają również najlepsze sposoby zaspokojenia pilnych potrzeb na naszych rynkach, szczególnie na energię elektryczną, ogrzewanie i hydraulikę - mówi Thierry Garnier, CEO Grupy Kingfisher.



- Chociaż istnieje znaczna niepewność co do wpływu COVID-19, podejmujemy natychmiastowe i znaczące środki w celu ograniczenia naszych kosztów i ochrony naszej pozycji finansowej. Mamy silny bilans, znaczny zapas płynności i ograniczone zadłużenie finansowe - dodaje.



Jak czytamy w komunikacie, po wybuchu epidemii w Azji firma utworzyła centralny komitet do monitorowania i zarządzania ryzykiem. Ustanowiła także komitety we wszystkich swoich przedsiębiorstwach detalicznych. Komitety te monitorują wpływ na wszystkie obszary działalności firmy, a także zapewniają przestrzeganie publicznie dostępnych porad i szybkie wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń.



- Wdrożyliśmy szereg działań w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników, w tym ograniczenie podróży i spotkań, przyjęcie elastycznych warunków pracy dla współpracowników oraz zalecenie dla współpracowników i klientów dotyczące przestrzegania określonych protokołów ochrony zdrowia. Opracowano plany awaryjne w celu zapewnienia ciągłości obsługi klienta w sklepach i centrali, w tym zachęcanie do pracy z domu w stosownych przypadkach - dodaje Thierry Garnier.



Firma ma globalne biura zaopatrzenia w Chinach, innych krajach azjatyckich i Europie. - Około 25% naszego całkowitego kosztu sprzedanych towarów (COGS) pochodzi bezpośrednio z Dalekiego Wschodu. Pozyskujemy również z Europy Wschodniej i Zachodniej, w tym z Włoch (ok. 4% COGS), w ramach naszego łańcucha dostaw - dodaje.



- W Chinach ponad 95% fabryk naszych dostawców zostało ponownie otwartych, a moce produkcyjne zaczynają się odbudowywać. Ponadto około dwie trzecie naszych zamówień na produkty zewnętrzne i sezonowe zostało wysłanych przed chińskim Nowym Rokiem. W tej chwili ponad 85% złożonych zamówień ma mniej niż 4 tygodnie opóźnienia w stosunku do pierwotnego harmonogramu. We Włoszech, podczas gdy prawie wszystkie nasze fabryki dostawców są do tej pory otwarte, nadal pozostaje niepewność co do sposobu transportu towarów z regionu - czytamy dalej.



- Nasz zespół ds. zaopatrzenia grupy współpracuje z zespołami łańcucha dostaw naszego biznesu detalicznego, aby nadać priorytet wymaganiom w zakresie zaopatrzenia. Chociaż zdajemy sobie sprawę, że będą występować opóźnienia w dostawach towarów, ryzyko dostępności produktów jest obecnie uważane za możliwe do opanowania. Nasze zapasy netto na koniec lutego wyniosły 2,6 miliarda funtów, a dostępność zapasów na naszych głównych rynkach pozostaje wysoka - wyjaśnia.



Jak czytamy w informacji, do soboty 14 marca firma nie miała żadnego wpływu na popyt w związku z COVID-19. - W lutym 2020 r. Sprzedaż LFL Grupy wyniosła + 7,6% lub + 2,3%, wyłączając wpływ roku przestępnego. Przez pierwsze dwa tygodnie tego miesiąca (do soboty 14 marca włącznie) sprzedaż Grupy LFL była dodatnia, a wzrost we wszystkich firmach na naszych głównych rynkach, silnie wspierany przez sprzedaż e-commerce - tłumaczy. - Jednak w miarę rozprzestrzeniania się epidemii istnieje znaczna niepewność co do sprzedaży i popytu, a rządy centralne i przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu powstrzymanie i opóźnienie jego skutków.



Po ogłoszeniu przez rząd francuski, w sobotę 14 marca zamknięcia m.in. sklepów niespożywczych, począwszy od północy w niedzielę 15 marca, wszystkie 221 sklepów Kingfisher's Castorama i Brico Dépôt we Francji zostały zamknięte do wtorku 14 kwietnia włącznie.

