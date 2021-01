Tak wygląda Miele Experience Center w Placu Unii

Przestrzeń ponad 340 mkw. zaaranżowana została zgodnie z międzynarodowym konceptem projektantów Miele. Na gości salonu czekają dwie aktywne kuchnie, z których jedna widoczna jest także dla przechodniów. Oprócz stref przeznaczonych na działania kulinarne w Miele Experience Center znajdą się także strefa pralnictwa, ekspozycja odkurzaczy, a także strefa kawy, gdzie można degustować każdy rodzaj kawy przygotowanej w doskonałej jakości automatycznych ekspresach wolnostojących i urządzeniach do zabudowy. Do dyspozycji klientów salonu jest multimedialny system wizualizacji, a w asyście doradców można na miejscu testować urządzenia z każdej kategorii.

Marka Miele oferuje wyjątkowe doświadczenia w świecie kulinariów, pielęgnacji tkanin i utrzymywaniu czystości w domu. Miele to synonim jakości, niezawodności, innowacyjnych rozwiązań, funkcjonalności i doskonałego wzornictwa. Od chwili powstania w 1899 roku pozostająca w rękach dwóch rodzin założycieli firma Miele jest jedynym na świecie producentem AGD testującym urządzenia na 20 lat użytkowania. Urządzenia do zabudowy kuchni, pralki i suszarki, odkurzacze, czy automatyczne ekspresy do kawy Miele dzięki opatentowanym rozwiązaniom technologicznym wybiegają w przyszłość i podnoszą jakość życia użytkowników.

Miele Experience Center w dotychczasowej lokalizacji przy ulicy Gotarda w Warszawie będzie funkcjonowało w formie outletu do końca lutego.