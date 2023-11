Rituals Cosmetics uruchomił zapowiadany już sklep w szczecińskiej Galerii Kaskada.

Sieć Rituals Cosmetics otworzyła dwa nowe sklepy w Warszawie i Szczecinie.

Nowy salon z kosmetykami Rituals Cosmetics działa w Galerii Kaskada.

Pierwszy stacjonarny sklep Rituals w Polsce został otwarty w sierpniu 2021 r. w Westfield Arkadia w Warszawie.

Nowo otwarty sklep Rituals Cosmetics w Kaskadzie zajął miejsce na poziomie 0. Klienci marki mogą wziąć udział w trwającym konkursie, w którym do wygrania są 3 zestawy „The Ritual of Ayurveda”, w skład których wchodzą: pianka pod prysznic w żelu, krem do ciała, peeling do ciała oraz świeca.

Marka Rituals Cosmetics powstała w 2000 r. w Amsterdamie. Oferuje kosmetyki oraz produkty do domu w ponad 36 krajach. Ma ponad 1 tys. sklepów, 3 tys. punktów w ramach shop-in-shop oraz 5 obiektów spa. Pierwszy stacjonarny sklep Rituals w Polsce został otwarty w sierpniu 2021 r. w Westfield Arkadia w Warszawie.

Galeria Kaskada w Szczecinie dla swoich klientów ma ofertę takich marek jak: 4F, Adidas, Apart, Bershka, Big Star, Carrefour, CCC, Cropp, Deichmann, Douglas, Duka, Empik i House.

