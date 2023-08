Budynki typu mixed use odpowiadają na ideę 15-minutowego miasta. Łączą handel, usługi, mieszkania, biura, rozrywkę i hotel. W Sky Tower dążymy do takiego miksu - mówi Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group.

Tak zmieni się Sky Tower we Wrocławiu.

Przebudowa wrocławskiego kompleksu Sky Tower ma być realizowana w kilku etapach przez dwa lata.

Dużą zmianą będzie rozbudowany punkt widokowy na 49. piętrze wieży. Taras zostanie powiększony do 600 mkw. i pojawi się na nim punkt barowo-kawiarniany.

Przebudowa wrocławskiej wieży oznacza też zmianę w profilu galerii handlowej działającej w Sky Tower. Pojawi się w niej więcej lokali usługowych oraz konceptów segmentu convenience.

Bliska współpraca za najemcami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby pomagają nam tworzyć projekt niejako szyty na miarę ich oczekiwań - tłumaczy Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group.

Ile potrwa przebudowa kompleksu Sky Tower?

Agnieszka Muż, Senior Asset Manager w Adventum Group: Przebudowa kompleksu Sky Tower, wraz z planowanymi zmianami i rozbudową, ma być realizowana w kilku etapach przez dwa lata. Jest to ambitny projekt, który ma na celu nie tylko odświeżenie wnętrza galerii handlowej, ale także wprowadzenie nowych atrakcji i funkcji, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb odwiedzających.

Przebudowa kompleksu Sky Tower, wraz z planowanymi zmianami i rozbudową, ma być realizowana w kilku etapach przez dwa lata. Fot. Andrzej Czech, Sfera Group.

Odnowienie wnętrza to proces naturalny we wszystkich starszych obiektach, ale wieża Sky Tower chce się dostosować do nowych trendów komercjalizacji. Jakich?

Zmiany będą wielopłaszczyznowe. Przede wszystkim odwiedzający już teraz mogą podziwiać odświeżone wnętrza galerii handlowej, która w dalszych etapach zostanie dostosowana do nowych trendów w komercjalizacji. Prace jednak wciąż trwają i w następnych etapach dodamy elementy zieleni oraz małej architektury. Jedną z najbardziej ekscytujących innowacji jest z pewnością rozbudowa punktu widokowego na 49. piętrze. Obejmie powiększenie tarasu widokowego z 250 mkw. do 600 mkw. oraz stworzenie przestrzeni barowo-kawiarnianej na wysokości 200 metrów. Zapewni to odwiedzającym niezapomniane wrażenia i widoki na miasto, które jeszcze bardziej wzmocnią atrakcyjność tego miejsca.

Galeria handlowa w Sky Tower zostanie dostosowana do nowych trendów w komercjalizacji. Fot. Mat. prasowe.

Czy prowadzone prace remontowe oznaczają zamknięcie części obiektu?

Zostały podzielone na kilka etapów, aby minimalizować utrudnienia dla odwiedzających. Pierwszy etap, który już trwa, objął przemalowanie części wspólnych galerii handlowej. W kolejnych etapach planujemy dodać dużo zieleni, której bardzo brakuje w tych wnętrzach. Pojawią się również drewniane meble, co nada wnętrzu przyjemny i nowoczesny charakter. W trakcie realizacji jest już również przebudowa punktu widokowego. O kolejnych etapach będziemy informować jesienią.

Zmodernizowany punkt widokowy podobno będzie jedyną atrakcją tego rodzaju w Polsce?

Rzeczywiście, punkt widokowy na 49. piętrze Sky Tower czekają rewolucyjne zmiany. Planowana jest nie tylko rozbudowa tarasu widokowego, co zwiększy jego powierzchnię niemal trzykrotnie, ale także stworzenie przestrzeni, w której goście będą mogli cieszyć się napojami i przekąskami, podziwiając miasto z najwyższego punktu widokowego w Polsce. Przeniesienie wejścia do multimedialnej windy na pierwsze piętro galerii handlowej zapewni wygodny dostęp do tego unikalnego punktu obserwacyjnego.

Przebudowa Sky Tower została podzielona na kilka etapów, aby minimalizować utrudnienia dla odwiedzających. Fot. Mat. prasowe.

Jak zmieni się galeria handlowa w Sky Tower?

Przebudowa kompleksu przyniesie zmiany w profilu galerii handlowej. Głównym celem jest zwiększenie obecności lokali o profilu usługowym oraz handlu segmentu convenience, czyli takich, które odpowiadają codziennym potrzebom konsumentów. Warto podkreślić, że oferta rozrywkowa nadal pozostanie ważnym filarem tego miejsca. Nie rezygnujemy z tego komponentu, gdyż daje ona Sky Tower wartościowe i unikalne pozycjonowanie na rynku nieruchomości komercyjnych.

Czy galerie handlowe w kompleksach mixed-use komercjalizuje się inaczej niż obiekty wolnostojące?

Tak, galerie handlowe w kompleksach mixed-use mają nieco inne wyzwania komercjalizacyjne niż obiekty wolnostojące. Muszą harmonijnie współgrać z innymi funkcjami kompleksu, takimi jak mieszkania, biura czy przestrzenie rekreacyjne. To oznacza, że strategia komercjalizacji musi uwzględniać różnorodne potrzeby wielu grup użytkowników i tworzyć unikalne doświadczenie, które integruje różne aspekty życia codziennego. Budynki typu mixed use odpowiadają niejako na ideę 15 minutowego miasta i są miastotwórcze. Idealnie jest, jeśli takie obiekty zawierają w sobie tak szeroką ofertę jak tylko jest to możliwe – handel, usługi, mieszkania, biura, rozrywkę oraz hotel. W przypadku Sky Tower dążymy do osiągniecia takiego miksu.

Galerie handlowe w kompleksach mixed-use mają nieco inne wyzwania komercjalizacyjne niż obiekty wolnostojące. Muszą harmonijnie współgrać z innymi funkcjami kompleksu, takimi jak mieszkania, biura czy przestrzenie rekreacyjne. Fot. Mat. prasowe.

Czy Sky Tower planuje głębsze zmiany w modelu komercjalizacji, biorąc pod uwagę dynamiczną ewolucję sektora handlu detalicznego?

Uważnie obserwujemy zmiany zachodzące w sektorze centrów handlowych we Wrocławiu. Niektóre obiekty przechodzą głębokie zmiany i jest to podyktowane zmieniającymi się lokalnymi warunkami. Sky Tower nie pozostaje obojętny na te zmiany, ale też nie będziemy powielać znanych już schematów i idziemy własną drogą, która jest odpowiedzią na potrzeby naszych klientów i najemców. Bliska współpraca za najemcami i wsłuchiwanie się w ich potrzeby pomagają nam tworzyć projekt niejako szyty na miarę ich oczekiwań.

Przebudowa Sky Tower to ambitny projekt, który ma na celu nie tylko odświeżenie wnętrza galerii handlowej, ale także wprowadzenie nowych atrakcji i funkcji, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb odwiedzających. Fot. Mat. prasowe.

Dzisiaj na rynku nieruchomości najważniejszym tematem jest ESG. Jak Sky Tower odpowie na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem?

Aktualizacje do standardów ESG są ważne dla każdego budynku, który pragnie pozostać atrakcyjny dla inwestorów i użytkowników. Zastosowanie zrównoważonych praktyk zarządzania nieruchomościami, poprawa efektywności energetycznej oraz tworzenie przyjaznych i zdrowych przestrzeni są kluczowe dla spełnienia tych standardów i zachowania konkurencyjności na rynku nieruchomości. W nadchodzących latach planujemy szereg inwestycji związanych z ESG a niektóre z nich już wdrożyliśmy i efekty będą wkrótce widoczne.

