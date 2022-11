70 lat istnienia, 33 salony w całej Polsce i wybór dla każdego spośród setek producentów z Polski i zagranicy — tak prezentuje się dzisiaj wizerunek marki Agata.

Salony Agata to popularna sieć meblowa na mapie Polski.

To jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych dystrybutorów mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz w kraju.

Firma z okazji jubileuszu 70-lecia działalności podsumowuje swój wkład w rozkwit trendów aranżacyjnych w domach i mieszkaniach Polaków.

Bytomskie Fabryki Mebli — to od nich w 1952 roku zaczęła się historia Salonów Agata. Pierwsze sklepy funkcjonowały w Katowicach i Bielsku-Białej. Katowicki obiekt do tej pory stanowi lokalną „wizytówkę” marki, która dziś jest prywatną spółką akcyjną, wciąż wyłącznie z polskim kapitałem. Prywatyzacja przyczyniła się do dynamicznego rozwoju firmy, która trwa do dziś.

Początkowo w salonach można było kupić meble niemal do każdego wnętrza. Od 2008 roku firma zaczęła rozwijać koncept przestrzeni z dekoracjami i dodatkami, które rozszerzyły asortyment marki. Jednym z przełomowych wydarzeń ostatnich lat był proces rebrandingu marki w 2015 r. Zmiany obejmowały zarówno modyfikacje wizerunkowe, jak i wewnątrz organizacji. Wdrożona została nowa identyfikacja wizualna, która wpłynęła m.in. na zmianę logotypu, a także nazwy marki – z „Agata Meble” na „Salony Agata”. W tym samym roku oferta firmy została poszerzona o modułowe meble kuchenne Qubik, które za sprawą swojej funkcjonalności, dają możliwość zaprojektowania prawie każdej konfiguracji pomieszczenia kuchennego. W 2016 r. firma otworzyła magazyn centralny w Majkowie pod Piotrkowem Trybunalskim. Jest to największe centrum logistyczne sieci.

W ostatnich latach oferta Salonów Agata stale ewoluowała, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i preferencji konsumentów. Efektem tego jest m.in. uzupełnienie asortymentu o system szaf modułowych Adbox, które umożliwiają zaprojektowanie szafy czy garderoby pod wymiar pomieszczenia, uzupełnionej o spersonalizowaną konfigurację wyposażenia.

Sieć salonów w całej Polsce

Co roku marka otwiera nowe salony na terenie kraju. W ciągu ostatnich 5 lat było ich aż 16, a 5 pozostałych przebudowano lub wyremontowano! W samym 2022 roku nowy wygląd zyskał salon w Szczecinie, a niedawno został otwarty salon w Radomiu. Równolegle marka stale rozwija sklep online, istniejący od 2016 roku.

Wiemy, że jako wiodąca marka na naszym rynku, mamy realny wpływ na jakość i komfort życia ludzi - mówi Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agata SA.

Poza standardową możliwością dokonania zakupów w sklepie internetowym, Salony Agata oferują również usługę „Click and Collect”. Klienci mogą złożyć zamówienie internetowo i odebrać zakupy stacjonarnie, w wybranym przez siebie salonie. Ponadto, sieć wprowadziła wygodną i bezkontaktową formę odbioru zakupów dzięki tzw. „lockersom”. Megaskrytki znajdujące się przy salonach stacjonarnych pozwalają na sprawny odbiór towarów zamówionych online – od niewielkich akcesoriów, po meble o większych gabarytach.

