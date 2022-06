Takiej sali zabaw jeszcze nie było. Fikołki w Galerii Mokotów ze specjalną atrakcją

To już 14 lokalizacja centrum rozrywki i edukacji dla dzieci Fikołki.

Od pozostałych wyróżnia ją przede wszystkim największa konstrukcja zabawowa.

Oprócz rozrywki Fikołki organizują także dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe oraz warsztaty hobbystyczne.

W ofercie sieci są urodziny dla dzieci, imprezy firmowe, produkty dla przedszkoli i szkół.

Na powierzchni ponad 800 mkw., Fikołki proponują dzieciom mokotowskiej części stolicy m.in. ściankę wspinaczkową, 500 mkw. - konstrukcja do zabawy z torem przeszkód i labiryntem, boisko do piłki nożnej, tyrolkę, kilka rodzajów zjeżdżalni, specjalną strefę malucha dla dzieci do 3 lat.

Zdecydowaliśmy się na otwarcie w Galerii Mokotów, ponieważ jest to bardzo przyjazna i rodzinna dzielnica. Dzięki Galerii Mokotów mieszkańcy mają dostęp do najważniejszych atrakcji i sklepów, a od 27 maja również do Sali Zabaw Fikołki. Wierzymy, że rodzice docenią nie tylko naszą rozrywkową część oferty, ale także tę edukacyjną. Specjalnie dla nich będziemy regularnie organizować warsztaty kulinarne i eksperymentalne oraz zajęcia artystyczne i ogólnorozwojowe – wylicza Monika Kostka, dyrektor regionalny Sal Zabaw Fikołki.

Rodzice na kawę

Z myślą o rodzicach powstała kawiarnia z darmowym dostępem do Wi-Fi, w której dorośli zamówią świeżo parzoną kawę, pyszne koktajle, słodkości i przekąski. Menu dostosowane jest także do najmłodszych gości. W ofercie znajdzie się tzw. opieka indywidualna umożliwiająca rodzicom zrobienie zakupów w Galerii Mokotów, w czasie których dziecko pozostanie w sali zabaw.

Dla jubilatów Fikołki stworzyły specjalne sale urodzinowe ozdobione w dowolnym motywie bajkowym. Imprezę w ramach przedsprzedaży można zamówić już dziś, a przy okazji zyskać dodatkowe atrakcje: malowanie buziek, tatuaże dziecięce, skręcanie balonów, turnieje piłkarskie oraz wstęp na ściankę wspinaczkową.

W trakcie sezonu urlopowego, Sala Zabaw Fikołki zaprasza dzieci do udziału w półkoloniach letnich lub zimowych. Podczas półkolonii dzieci wybierają się w ciekawe miejsca w mieście (muzea, zoo, skateparki, itp.), biorą udział w warsztatach kulinarnych lub eksperymentalnych .

Sala Zabaw Fikołki w Mokotowie zajmie to ponad 800 mkw., a wyposażenie spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem Zakładu Kontroli Placów Zabaw.