Tatuum celebruje 25 lat istnienia i prezentuje wiosenną kolekcję

Istniejąca od 1997 roku marka Tatuum obchodzi tej wiosny swoje 25. urodziny. Jak mówią przedstawiciele firmy, to wyjątkowy czas świętowania zarówno wielu lat tworzenia kolekcji, które goszczą w szafach Polek oraz klientów zagranicznych, jak i celebrowania tego, co ma nadejść. W tym duchu powstała kolekcja specjalna wiosenna Blooming.

Jak tłumaczą przedstawiciele marki odzieżowej, kolekcja kapsułowa Blooming została stworzona z myślą o wskazywaniu nowych kierunków, o spoglądaniu z nadzieją, wiarą i energią na kolejne lata projektowania mody. Fundamentem do powstania kobiecych projektów w specjalnej, wiosennej linii były mocne barwy. Priorytetowym z nich jest głęboki odcień niebieski, którego symbolika jest bliska filozofii marki Tatuum oznaczająca kreatywność, dynamikę i harmonię.

Głównym motywem kolekcji jest rozkwitanie kolorów i wzorów, które od początków istnienia Tatuum kojarzą się z tą marką. Trzy wzory, które stworzono specjalnie w tym celu, bazują na pełnej życia palecie kolorów: róż, pomarańcz, zieleń i błękit zostały skomponowane w patternach, które nawiązują do historii tworzenia autorskich wzorów i wybiegają w przyszłość swoimi nowoczesnymi reinterpretacjami klasycznego stylu.

- Mocne wzory równoważy wyrazisty chabrowy błękit, który pojawia się na monokolorowych modelach. Ma on nawiązywać do siły natury, ale też reprezentować nadzieję i odrodzenie. Kolekcja specjalna Blooming została stworzona z myślą o wszystkich kobietach. Jest pielęgnowaniem mocy kobiecości i oprawą dla naturalnego piękna - opowiada Dominika Pietryga, Head of Marketing Tatuum.