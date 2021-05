Tatuum z pierwszym salonem w Gorzowie w NovaPark

Salon Tatuum powstał na 1 piętrze.

Powiększony sklep Bashir zajął 85 mkw.

Tatuum to marka inspirowana naturą, człowiekiem i harmonią między nimi. Ubrania są szyte z jakościowych materiałów, ze starannością, która pozwoli przetrwać wiele sezonów. Z kolei Bashmir to marka modowa skierowana do kobiet ceniących eleganckie kreacje.

- Dobre zmiany zawsze cieszą. My jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że oferta modowa naszego centrum stale się poszerza! Ostatnio otworzył się w NoVa Park jedyny w Gorzowie Wielkopolskim salon marki Tatuum z modą dla kobiet, którzy cenią sobie przede wszystkim wysoką jakość ubrań, wygodę i piękne wykończenie. Dobrą wiadomością jest również otwarcie sklepu odzieżowego Bashmir w nowej aranżacji w większym niż wcześniej lokalu. Patrzymy w przyszłość z optymizmem i czekamy na kolejne nowe otwarcia, które pojawią się już wkrótce– mówi Anna Krajczyńska, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.

Salon Tatuum o powierzchni ponad 160 mkw. jest zlokalizowany na poziomie 1, naprzeciwko 5.10.15. Z kolei salon Bashmir zajmuje powierzchnię ponad 85 mkw. i znajduje się naprzeciwko KFC.

W ostatnich tygodniach NoVa Park po praz kolejny pozytywnie przeszło certyfikację BREEAM.