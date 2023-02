Popularna marka dołącza do grona najemców Galerii Bemowo. W czwartek 2 lutego został otwarty sklep Tchibo.

Sklep Tchibo znany jest nie tylko z najlepszej jakości kaw pochodzących z plantacji na całym świecie.

Także z szerokiego asortymentu produktów i akcesoriów dla domu i całej rodziny.

Salon Tchibo w Galerii Bemowo zajmuje powierzchnię ponad 155 mkw.

Sklep Tchibo w Galerii Bemowo to unikalne połączenie produktów z kategorii tematycznych (moda, sport, akcesoria do domu, kuchni i ogrodu) oraz sklepu z doskonałą kawą.

W sklepie Tchibo typu pop-up klienci galerii znajdą produkty z różnorodnych kategorii oferowane w outletowych cenach. Asortyment sklepu cechuje wysoka jakość, niestandardowe rozwiązania i ekologiczne pochodzenie. Produkty Tchibo są w zdecydowanej większości ekologiczne. Wśród artykułów z asortymentu można bez problemu znaleźć m.in. ubrania i tekstylia z bawełny ekologicznej, sprzęt domowy wyprodukowany z materiałów pochodzących z recyklingu itd. W sklepie jest również dostępny bogaty wybór doskonałej kawy, jak również wszystko to, co jest potrzebne do jej zaparzenia. Wśród wielu akcesoriów znajdują się także ekspresy do kawy: Esperto i Cafissimo.

Salon Tchibo o powierzchni ponad 155 mkw. jest zlokalizowany na parterze, przy Vision Express.

