Tchibo, Homla i Monnari w Galerii Bronowice w Krakowie

27 listopada swoją działalność w obiekcie zainicjował pop-up store Tchibo.

Również niedawno, po remodelingu, otwarty został salon Monnari.

Pojawił się drugi salon Homla oraz czasowe stoiska świąteczne.

Dodatkową zachętą do odwiedzin jest akcja prosale, zorganizowana z okazji 8 urodzin Galerii.

Pop-up Store Tchibo, który pojawił się w Galerii Bronowice, łączy profesjonalną wiedzę o kawie ze sprzedażą innowacyjnych produktów użytkowych, oferowanych w tygodniowym cyklu. W ponad 160-metrowym punkcie, zlokalizowanym na poziomie 0, znajduje się również bar kawowy - miejsce, w którym klienci mogą spotkać się z przyjaciółmi i odpocząć przy filiżance kawy.

W ostatnim czasie działalność po remodelingu wznowił salon Monnari w Galerii Bronowice. Teraz zajmuje powierzchnię ponad 254 m kw. Odświeżone i powiększone wnętrze, w przestrzeniach którego wyeksponowano najnowsze kolekcje, znajduje się na poziomie +1 obiektu.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Także branża wyposażenia wnętrz, dzięki otwarciu drugiego salonu Homla, zyskała kolejne 420 m kw. W zlokalizowanym na poziomie 0 lokalu można znaleźć unikatowe dodatki, które ożywią dom i nadadzą mu wyjątkowego charakteru.

Świątecznego klimatu Galerii Bronowice nadają specjalnie stoiska na poziomie 0 - nie tylko przyciągają one wzrok, ale też zaciekawiają zapachem, jak na przykład to z wyjątkowymi dekoracjami z pachnącego suszu oferowane przez Cuda Wianki Design. Oryginalnymi stroikami, które powstały w Małopolsce, można udekorować wejściowe drzwi lub wigilijny stół. Na zabieganych czekają bogato zdobione choinki, gotowe, by wstawić je do salonu. Drzewka oferowane przez firmę Grześ dostępne są w przeróżnych rozmiarach i kolorach, dzięki czemu każdy znajdzie takie, które wpasuje się do wystroju. Na specjalnym stoisku można również zapakować prezenty w świąteczne opakowania, a od hostess w „anielskich” strojach - nabyć świąteczne opłatki.