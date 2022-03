Tchibo otwiera sklep typu pop-up w Toruniu

Marka Tchibo uruchamia kolejny sklep w formacie pop-up. Nowy lokal mieści się w centrum handlowym Plaza w Toruniu. - To doskonały sposób na weryfikację lokalizacji - napisał na portalu LinkedIn Szymon Łukasik, Senior Expansion Specialist w Tchibo.

- Sklep Tchibo Toruń Plaza to unikalne połączenie produktów z kategorii tematycznych (moda, sport, akcesoria do domu, kuchni i ogrodu) oraz sklepu z doskonałą kawą - czytamy z kolei na stronie internetowej toruńskiego centrum.

Dodano: - W sklepie Tchibo typu pop-up znajdziecie produkty z różnorodnych kategorii oferowane w outletowych cenach. (...) Produkty Tchibo są w zdecydowanej większości ekologiczne. Wśród artykułów z naszego asortymentu można bez problemu znaleźć między innymi ubrania i tekstylia z bawełny ekologicznej, sprzęt domowy wyprodukowany z materiałów pochodzących z recyklingu itd. W naszym sklepie dostępny jest również bogaty wybór doskonałej kawy, jak również wszystko to, co jest potrzebne do jej zaparzenia. Wśród wielu naszych akcesoriów znajdują się ekspresy do kawy: Esperto i Cafissimo.