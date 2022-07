Tchibo wierzy w galerie handlowe, ale planuje też debiut w retail parkach

Tchibo ma już ponad 900 sklepów na całym świecie, w tym w Niemczech - ponad 560, a w dziewięciu krajach Europy sprzedaje w sklepach internetowych. W Polsce marka działa od 30 lat.

W perspektywie dwóch, trzech lat Tchibo planuje uzupełnienie sieci sprzedaży o średnie miasta , takie jak: Rzeszów, Lublin, Radom, Kielce, Częstochowa, Płock i inne podobnej wielkości.



Jeśli chodzi o mniejsze miasta, to do tego segmentu rynku Tchibo podchodzi dość selektywnie, ale takie miasta, jak Leszno czy Nowy Sącz też znajdują się na mapie rozwoju firmy.

Nadal wierzymy w galerie handlowe. Zawsze jednak zwracamy szczególną uwagę na makro- i mikrolokalizację, warunki biznesowe, zapisy umowne oraz spełnienie standardów Tchibo. Dopiero po szczegółowej analizie podpisujemy umowę - tłumaczy Edyta Potera, Head of Expansion Tchibo w Polsce.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tchibo kojarzy się nam głównie z kawą, ale marka ma znacznie szerszy asortyment oraz własną sieć sklepów. Są one ciekawym formatem handlowym, który od wielu lat sprawdza się na całym świecie, prawda?

Edyta Potera, Head of Expansion Tchibo w Polsce: Rzeczywiście jest to unikatowy koncept łączący bar kawowy ze sprzedażą różnych produktów, takich jak m.in.: odzież, akcesoria sportowe czy artykuły wyposażenia wnętrz, które w cyklach tygodniowych są oferowane klientom. Przypomnę, że Tchibo jest firmą rodzinną, założoną w 1949 r., gdy pochodzący z Hamburga kupiec Max Herz wpadł na pomysł wysyłkowej sprzedaży kawy. Z czasem oferta firmy poszerzała się o produkty z kategorii gospodarstwa domowego, dekoracji, mody czy sportu. Pierwszy sklep Tchibo otwarto w Hamburgu w 1955 r. Obecnie mamy już ponad 900 sklepów na całym świecie, w tym w Niemczech - ponad 560, a w dziewięciu krajach Europy oferujemy sprzedaż w sklepach internetowych. W Polsce działamy już od 30 lat.

Aspektem, który pozwala na ostrożny optymizm w zakresie stopniowej odbudowy kondycji centrów i marek handlowych, są potrzeby zakupowe polskich konsumentów. Choć wzrost e-commerce w Polsce jest niezaprzeczalnym faktem, to Polacy nadal chętnie wybierają handel tradycyjny - tłumaczy Edyta Potera, Head of Expansion Tchibo w Polsce.

Czy w Niemczech formaty sklepów są inne niż w Polsce?

W Niemczech regularne sklepy są odrobinę mniejsze. Ich powierzchnia wynosi średnio od 90 do 100 mkw. Tymczasem w Polsce podstawowy format liczy 140 mkw., jeśli chodzi o centra handlowe, a w centrach wyprzedażowych - od 250 mkw. do 300 mkw.

Tchibo jest firmą rodzinną, założoną w 1949 r., gdy pochodzący z Hamburga kupiec Max Herz wpadł na pomysł wysyłkowej sprzedaży kawy. Z czasem oferta firmy poszerzała się o produkty z kategorii gospodarstwa domowego, dekoracji, mody czy sportu.

Jak wygląda wasza strategia rozwijania sieci sprzedaży stacjonarnej. Czy koncentrujecie się wyłącznie na galeriach handlowych, czy może lokale przy ulicy i w retail parkach też są dla was interesujące?

Zdecydowanie jesteśmy zainteresowani lokalizacjami w galeriach handlowych z ugruntowaną pozycją na rynku, odpowiednio zbalansowanym miksem najemców i dużym przepływem klienta. Jednak analizujemy także parki handlowe i centra convenience, ponieważ mają one dużo atutów. Chodzi głównie o prosty układ, wejście bezpośrednio z parkingu, czy bliskie sąsiedztwo osiedli mieszkaniowych oraz oczywiście niższe koszty najmu. Bacznie przyglądamy się tym obiektom, ponieważ planujemy w nich otwarcia sklepów Tchibo.

Domyślam się, że to zainteresowanie retail parkami jest skutkiem pandemii?

Trochę tak. Wiemy, że część najemców postawiła na rozwój w mniejszych obiektach, bo przez lockdowny duże, wielofunkcyjne galerie handlowe mocno ucierpiały. W związku z tym, że czynsze są w nich na wysokim poziomie, to najwięcej strat poniosły sklepy działające właśnie w tych wielkoformatowych obiektach handlowych. Jednocześnie klienci , głównie ze względów bezpieczeństwa, chętniej odwiedzali kompaktowe, sąsiedzkie koncepty. Dlatego obiekty te poniosły mniejsze straty w kulminacyjnym okresie pandemii.

Kiedy zatem Tchibo zadebiutuje w retail parku lub centrum sąsiedzkim?

Zależy nam wyłącznie na lokalach na parterze z widoczną witryną i dużym przepływem klienta przed samym sklepem. Ten ostatni warunek sami badamy, licząc klientów. Kluczowa jest też elastyczność umowy oraz zapisy covidowe - tłumaczy Edyta Potera, Head of Expansion Tchibo w Polsce.

Sądzę, że uda się to w 2023 r. W tym roku planujemy jeszcze siedem otwarć w galeriach handlowych. Umowy są w trakcie negocjacji. Najbliższe otwarcia odbędą się w Gliwicach i w Poznaniu już w sierpniu, a kolejne - we wrześniu i w październiku. Chcielibyśmy zdążyć na okres powrotu do szkoły i przedświąteczne zakupy, bo to najlepszy czas na otwieranie nowych sklepów. W kolejnych latach zamierzamy, w zależności od uwarunkowań rynkowych, przyspieszyć ekspansję.

Czyli marka Tchibo nadal jest wierna galeriom. To znaczy, że nie odstraszyła was pandemia, bo przecież nie wszystkie obiekty odzyskały wigor po tym trudnym dla handlu okresie, prawda?

Czasy są niestabilne, ponieważ mamy wojnę w Ukrainie, szalejącą inflację i niezbyt optymistyczne wiadomości na temat rozwoju pandemii. Wyzwaniem zarówno dla najemców, jak i centrów handlowych jest odtworzenie straconej bazy klientów. Aspektem, który pozwala na ostrożny optymizm w zakresie stopniowej odbudowy kondycji centrów i marek handlowych, są potrzeby zakupowe polskich konsumentów. Choć wzrost e-commerce w Polsce jest niezaprzeczalnym faktem, to Polacy nadal chętnie wybierają handel tradycyjny. Zatem tak, nadal wierzymy w galerie handlowe. Zawsze jednak zwracamy szczególną uwagę na makro- i mikrolokalizację, warunki biznesowe, zapisy umowne oraz spełnienie standardów Tchibo. Dopiero po szczegółowej analizie podpisujemy umowę.

Jakie są standardy Tchibo jeśli chodzi o wybór lokalizacji sklepu?

Przede wszystkim galeria musi być sprawdzonym obiektem o stabilnej pozycji rynkowej, z odpowiednio dobranym miksem najemców oraz charakteryzującym się wysokim poziomem komercjalizacji. Zależy nam wyłącznie na lokalach na parterze z widoczną witryną i dużym przepływem klienta przed samym sklepem. Ten ostatni warunek sami badamy, licząc klientów. Kluczowa jest też elastyczność umowy oraz zapisy covidowe.

Czy Tchibo dobrze czuje się tylko w dużych miastach, czy do mniejszych też chętnie wchodzicie?

W perspektywie dwóch, trzech lat planujemy uzupełnienie sieci sprzedaży o miasta średniej wielkości - od 120 tys. do 350 tys. mieszkańców. Interesują nas zatem takie miasta, jak: Rzeszów, Lublin, Radom, Kielce, Częstochowa, Płock i inne podobnej wielkości. Chcemy wzmocnić pozycję rynkową marki Tchibo i jej udział w rynku. Oczywiście widzimy też potencjał rozwojowy w dużych miastach, takich jak: Warszawa, Poznań czy Kraków. Jeśli chodzi o mniejsze miasta, to do tego segmentu rynku podchodzimy dość selektywnie, ale takie miasta jak Leszno czy Nowy Sącz też znajdują się na naszej mapie rozwoju. Będziemy przyglądać się możliwościom w tych miastach.

Czy planujecie uruchomienie nowych formatów?

Skupiamy się na trzech formatach: sklepy regularne z pełnym barem kawowym, outletowe w centrach wyprzedażowych i pop-upy. Te ostatnie otwieramy z reguły na okres od trzech do sześciu miesięcy w celu przetestowania centrów handlowych. Docelowo, w przypadku uzyskania spodziewanych wyników sprzedażowych, przekształcamy je w sklepy regularne. Rozważamy również powrót do firmowych stoisk wewnątrz innych dużych sieci handlowych. Ten model działa w Niemczech, Austrii, Czechach i na Słowacji, ale nie podjęliśmy jeszcze ostatecznej decyzji.