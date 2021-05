Te centra handlowe postawiły na nową jakość. Zobacz najciekawsze metamorfozy

Modernizacje i rozbudowy to trend obecny zarówno w aglomeracjach, jak i mniejszych miastach. Prezentujemy najciekawsze, w ocenie PropertyNews.pl, przedsięwzięcia, które wprowadzą nową jakość do obiektów lub ośrodków miejskich.

Renoma we Wrocławiu

Przebudowa wrocławskiej Renomy to wyjątkowy projekt na wielu płaszczyznach. Nowy wystrój będzie nawiązywać do historycznego stylu Domu Towarowego Wertheim. Prace będą objęte nadzorem konserwatora, ponieważ celem nadrzędnym jest przywrócenie jej dawnego wyglądu i charakteru.

Renoma we Wrocławiu, mat.pras.

Należący do Globalworth obiekt zyska nową ofertę handlową i gastronomiczną. Zamiast tradycyjnego food courtu powstaną oryginalne, autorskie koncepty gastronomiczne z ogródkami – poprzez nowe zagospodarowanie placu Czystego i docelowe otwarcie się na plac Kościuszki. Renoma wzbogacona zostanie też o powierzchnie biurowe.

Wykonawcą przebudowy została firma Tétris. Modernizacja Renomy prowadzona jest etapowo, we wcześniej wyłączonych z użytkowania częściach obiektu. Wszystkie prace modernizacyjne zakończą się w 2022 roku.

Bawełnianka w Bełchatowie

Galeria przechodzi metamorfozę na bazie obiektu handlowego zaplanowanego na terenie dawnych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. W pierwszym etapie rewitalizacji odnowiono zabytkową cegłę na elewacji oraz pofabryczny komin - najbardziej charakterystyczną część nieruchomości, rozpoznawalną dla każdego mieszkańca Bełchatowa. Kolejny krok to rearanżacja wnętrz, które będzie dostosowana do aktualnych trendów i dopasowana do oczekiwań bełchatowian.

Bawełnianka w Bełchatowie, mat.pras.

Nowa odsłona obiektu ma dopełnić proces odbudowy historycznej zabudowy miasta, które przez wieki kojarzone było z przemysłem, a Bawełnianka ma stać się miejscem spotkań tętniącym życiem i „wyborem nr 1” na handlowo-usługowo-rozrywkowej mapie regionu.

