Galeria Północna przyciąga nie tylko marki modowe. Obiekt stawia także na obecność w swojej ofercie sklepów z segmentu value retailers, czyli międzynarodowych dyskontów non-food. Najlepszym tego przykładem jest podpisana właśnie umowa najmu z niemiecką siecią TEDi, która już niebawem zaowocuje otwarciem sklepu.

Segment ten, na który składają się sklepy oferujące przez cały rok produkty w niższych cenach, jest dziś jednym z najdynamiczniej rozwijających się na polskim rynku retail. Co więcej, marki, które go obecnie tworzą, zaliczane są do grona najchętniej wybieranych przez Polaków – mówi Jarosław Tutaj, Head of Retail Leasing in Poland, GTC SA.