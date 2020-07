Tedi, Pepco, Dealz, Action - te sieci aktywnie poszukują nowych lokalizacji

Pandemia wpłynęła na poziom popytu na powierzchnię handlową ze strony najemców. Spadek odwiedzalności w dużej części obiektów handlowych połączony ze spadkiem obrotów, a także trwające wciąż rozmowy najemców z właścicielami centrów, spowodowały spowolnienie lub czasowe wstrzymanie planów rozwojowych niektórych operatorów, szczególnie z sektora mody. Jednak takie sieci jak Tedi, Pepco, Dealz czy Action, nadal aktywnie poszukują nowych lokalizacji.

Jak podaje JLL, największym zainteresowaniem cieszą się obiekty typu convenience, parki handlowe, centra outletowe oraz galerie handlowe w mniejszych miastach.

- Co ważne, to właśnie te obiekty po okresie blokady najszybciej zaczęły wracać do poziomów odwiedzialności zbliżonych do tych sprzed pandemii - wyjaśnia Anna Wysocka, dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych, JLL.

Na polskim rynku można też zaobserwować wzrost zainteresowania umowami i lokalizacjami typu pop-up, które pomagają najemcom w wyprzedaży towaru zalegającego w magazynach oraz testowaniu nowych opcji.