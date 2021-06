Tedi wchodzi do Centrum Łopuszańska 22

Tedi dołączyła do grona marek dyskontowych obecnych w Centrum Łopuszańska 22. W obiekcie działa już: Pepco, Action, Dealz, Kik czy Biedronka.

Okres pandemii nie zatrzymał planów rozwojowych Centrum. Właśnie podpisana została umowa z nowym najemcą. Jest nim niemiecki gigant wśród niespożywczych dyskontów – Tedi. Zajmie on lokal o powierzchni ponad 868 mkw. W jego ofercie znajdą się artykuły wyposażenia domu i aranżacji wnętrz, akcesoria biurowe, elektronika i narzędzia, kosmetyki, zabawki oraz produkty dla zwierząt.

Włączenie Tedi do grona najemców ucieszy w szczególności klientów zainteresowanych produktami z kategorii wyposażenia i dekoracji wnętrz. Tym bardziej że atutem sieci jest polityka cenowa, która stawia na szeroki i atrakcyjny asortyment w niskich cenach. To jednak nie jedyne zmiany na jakie mogą liczyć klienci centrum. Kilku dotychczasowych najemców powiększyło swój metraż. Są to: sklep z odzieżą damską Tiffi, salon manicure Dzai. Centrum wzmocniło również ofertę rozrywkową. Tuż obok parku trampolin i sali zabaw Airo otworzył się właśnie salon gier Fox Games Arcade. W strefie gastronomicznej również dokonały się duże zmiany. Otwarta została pijalnia herbaty buble tea pod marką Ding tea. Strefę restauracyjną wzmocnił również punkt oferujący świeże sushi – Royal Sushi. Na ostatniej prostej jest też budowa restauracji Meat Point, piekarni Otrębusy oraz internetowej drogerii Aleperfumeria.

Centrum Łopuszańska 22 to galeria o powierzchni 20 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej usytuowanej na jednym poziomie licząca 120 sklepów, restauracji i punktów usługowych.

Właścicielem i zarządcą Centrum Łopuszańska 22 jest spółka Devin Investments która współpracuje z firmą Mallson Polska przy rekomercjalizacji obiektu.