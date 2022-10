Tefal obiera kurs na galerie handlowe i wycofuje się z lokali przy ulicach. Marka chce otwierać 10 sklepów rocznie. W tym roku pojawi się jeszcze w Ferio Wawer w Warszawie, Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy i być może w Westfield Mokotów.

W listopadzie, po otwarciu w centrum handlowym Ferio Wawer w Warszawie, sieć marki Tefal będzie liczyła 28 sklepów brandowych.

Tefal chce najpierw zawitać do dużych miast, żeby dalej wzmacniać rozpoznawalność marki, ale firmę interesują też średnie miasta.

Tefal prowadzi obecnie rozmowy m.in. o lokalu w Zielonej Górze, ale pojawiały się też inne interesujące opcje w Lesznie, Toruniu i w Bielsku-Białej.

Dzisiaj trochę łatwiej wynająć ciekawy lokal w galerii handlowej. Sporo marek wyszło z Polski, inne ogłosiły upadłość, jeszcze inne są w trakcie restrukturyzacji/sanacji - przyznaje Marek Magnowski, Retail Director Groupe SEB, do której należy marka Tefal.

Ile Tefal ma obecnie sklepów w Polsce ?

Marek Magnowski, Retail Director Groupe SEB, do której należy marka Tefal: W listopadzie tego roku, po otwarciu sklepu w centrum handlowym Ferio Wawer w Warszawie, sieć będzie liczyła 28 sklepów brandowych. To właściwie relokacja sklepu, który do tej pory działał przy ulicy Belgradzkiej w Warszawie.

Czyli polubiliście centra handlowe ? To ciekawe, bo przed pandemią strategia Grupy SEB wykluczała otwieranie sklepów w galeriach handlowych, prawda ?

Od dwóch, trzech lat nie przybywa już nowych centrów outletowych. Jesteśmy obecni we wszystkich, stąd też konieczność rewizji i zmiany strategii dalszego rozwoju. Istniejące sklepy Home&Cook przeszły w tym roku rebranding na Tefal. Nowo otwierane salony w centrach regularnych stają się jednocześnie sklepami brandowymi, z najnowszymi produktami.

Wygląda na to, że Tefal jako marka sklepowa zaistniał w pandemii ?

Pandemia był to okres zwiększonego zapotrzebowania na nasze produkty, szczególnie te służące do przygotowywania posiłków. Wymusiło to na nas myślenie out of the box, stąd też nowe projekty m.in. lokale przy ulicach.

Czym nowy koncept Tefala różni się od dawnego szyldu Home&Cook ?

Już na pierwszy rzut oka widać różnicę z zewnątrz: duże logo Tefal, nowoczesne witryny wyposażone w screen i/lub hologram. Zmiany zaszły również wewnątrz sklepu, zarówno pod względem wystroju, a przede wszystkim oferty. 70 proc. to produkty marki Tefal, w tym najnowsze modele m.in. odkurzaczy pionowych, robotów sprzątających czy urządzeń do gotowania typu i-Companion Touch lub Cook4Me. Oczywiście w lokalu nie mogło zabraknąć kategorii garnki i patelnie, której jesteśmy liderem rynkowym dzięki m.in. produktom Ingenio. Klienci mogą również zapoznać się z ofertą ekspresów Krups i na miejscu spróbować pysznej kawy. W wybranych sklepach może też znaleźć się nasza marka premium WMF.

Ile jeszcze do końca roku otworzycie sklepów Tefal ?

Na pewno dwa – w centrum Ferio Wawer w Warszawie i po rebrandingu w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Jest też szansa, że pojawimy się w Westfield Mokotów. Nasza strategia zakłada rozwój w tempie dziesięciu sklepów rocznie.

Czy retail parki są dla was interesującą lokalizacją ?

Na dzisiaj interesują nas głównie galerie handlowe i centra outletowe. Wciąż nie ma nas w regularnych centrach handlowych w dużych miastach m.in. w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach czy Częstochowie. Chcemy najpierw zawitać do dużych miast, żeby dalej wzmacniać rozpoznawalność sklepów Tefal, ale interesują nas też średnie miasta. Rozmawiamy obecnie m.in. o lokalu w Zielonej Górze, ale pojawiały się też inne interesujące opcje m.in. w Lesznie, Toruniu czy Bielsku-Białej. W pierwszej kolejności celujemy w galerie, które według naszej wiedzy mniej ucierpiały w trakcie pandemii spadkiem footfallu.

Czy galerie handlowe są dla was dlatego takie interesujące, bo łatwo tam dzisiaj upolować atrakcyjny pustostan ?

Rzeczywiście jest trochę łatwiej pozyskać ciekawy lokal. Do tej pory wynajmujący proponowali nam lokale głównie w strefach usługowych, a to zupełnie nie nasz klient. Wolimy inne towarzystwo. Sporo marek wyszło z Polski, inne ogłosiły upadłość, jeszcze inne są w trakcie restrukturyzacji/sanacji. Są centra handlowe, które zrozumiały, że – jeśli nie obniżą czynszu – to nie będą mieć najemców. Niestety są też takie, które cały czas udają, że pandemii i wojny nie ma i nie było i oczekują na przykład 40-50 euro za metr kwadratowy w wyjściowej ofercie. Oczywiście takie propozycje odrzucamy natychmiast, bo nie stać nas na takie lokale.

Czy umowy najmu się skróciły ?

W naszym przypadku nie akceptujemy umów dłuższych niż dwa, trzy lata, jeżeli nie ma w nich opcji wcześniejszego wypowiedzenia kontraktu.

Jakie macie wymagania lokalowe ?

Optymalna powierzchnia obecnie to 120 -150 mkw. W centrach outeltowych dopuszczamy do 180 mkw.

Mamy dzisiaj kolejną trudną sytuację na rynku – tym razem chodzi o strach przed reglamentacją, a nawet blackoutem. Czy wy się możecie jakoś na to przygotować, zabezpieczyć ?

Ciężko jest przygotować jakiekolwiek scenariusze – na razie jest za dużo niewiadomych. Podobało się nam na przykład podejście centrów handlowych M1, które przeprowadzały jakiś czas temu testy, które miały pokazać, co można w obiekcie wyłączyć i jednocześnie nie zaburzyć znacząco jego pracy i zmieścić się w wyznaczonym limicie. Są też wynajmujący, którzy na razie jedynie obserwują i czekają na to, co się zadzieje. Niestety w wielu umowach najmu wciąż są zapisy, według których za brak prądu czy wody, bądź innych mediów właściciel galerii nie ponosi odpowiedzialności i najemca musi się zrzec wszelkich roszczeń w stosunku do wynajmującego. Dlatego przy każdej rozmowie pytamy aktualnie o możliwości podpisania umowy bezpośrednio z dostawcą prądu przez najemcę. W części obiektów nadal nie jest to niemożliwe, bo właściciele narzucają swojego operatora.

