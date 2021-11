Tefal i Booksy łączą siły

Booksy to polska firma oferująca aplikację do rezerwacji wizyt i usług online.

Do tej pory Booksy była kojarzona przede wszystkim z branżą beauty, jednak od czasu pandemii zyskująca także partnerów z innych segmentów rynku: usług finansowych czy dystrybutorów elektroniki.

Tefal jako pierwsza marka z kategorii małe AGD i wyposażenie domu zdecydowała się poszerzyć swoją ofertę o tę wygodną i atrakcyjną formę rezerwacji wizyt w sklepach stacjonarnych lub poprzez wideorozmowę na WhatsApp.

Aby zachęcić klientów do przetestowania wizyt umawianych przez aplikację Booksy, Tefal organizuje 27 listopada w warszawskim Showroomie marki warsztaty świątecznej kuchni roślinnej, które poprowadzi Alicja Rokicka, twórczyni bloga Wegan Nerd. Warsztaty są darmowe, jednak zapisy na nie możliwe są wyłącznie poprzez platformę Booksy.

Obecność pięciu warszawskich sklepów marki Tefal na Booksy to kolejny krok w kierunku szerszego dotarcia do klientów z doświadczeniem Legendarnej Obsługi Klienta. LOK to standard marki Tefal, który wyróżnia sklepy własne marki na tle innych kanałów dystrybucji.

- Sklepy Tefal to miejsca, w których klient może nie tylko kupić sprzęt, ale przede wszystkim poczuć wyjątkową atmosferę tworzoną przez doradców, którzy wszelkie sprawy związane z rabatami, reklamacjami, zapytaniami serwisowymi załatwiają na miejscu, od ręki. Takie podejście jest efektem przyjętej w Tefal kultury DBAM, która opiera się na odpowiedzialności, autonomii i zaufaniu. Dzięki temu pracownicy wszystkich szczebli mogą czuć się włączeni we współtworzenie sukcesu firmy. Każdy pracownik jest doceniany, obdarzany zaufaniem, ale jednocześnie poczuwa się do odpowiedzialności – za swoje miejsce pracy, za klienta i właściwą obsługę - mówi Marta Sidor, Marketing Manager sieci sklepów Tefal.

Tefal wspiera rozwój własnego kanałów dystrybucji offline. Sieć sklepów stacjonarnych liczy już 26 sklepów i notuje dobre wyniki sprzedaży pomimo pandemii i utrudnień w organizacji handlu stacjonarnego. Pomiędzy styczniem a kwietniem 2021 r. (czyli w okresie częściowo objętym ograniczeniami wynikającymi z lockdownu) obrót w sklepach wyniósł 6,5 mln złotych.