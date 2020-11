Tegoroczne zakupy trudne do przewidzenia. Jak sklepy przygotowują się na sezon świąteczny?

Nowe badanie przeprowadzone przez Capgemini sugeruje, że przedstawiciele sektora handlowego są „ostrożnie optymistyczni” co do świątecznego sezonu zakupowego, pomimo niepewności co do otwarcia sklepów czy świątecznych trendów i schematów zakupowych. Prawie połowa (46 proc.) sprzedawców detalicznych spodziewa się w tym sezonie wzrostu sprzedaży, a niemal tyle samo kupujących (49 proc.) zamierza w okresie świątecznym robić więcej zakupów niż w poprzednich latach. W tym celu aż 93 proc. sklepów podjęło kroki ku wzmocnieniu swojej oferty online, 50 proc. ulepszyło stronę internetową, a 34 proc. zwiększyło przepustowość ruchu w sieci.

Aby jeszcze bardziej zachęcić klientów w tym wyjątkowym sezonie, 78 proc. sprzedawców detalicznych zamierza oferować większe rabaty zarówno w internecie, jak i w sklepach stacjonarnych, a co trzeci planuje więcej przecen na produkty w sklepach online. Jednak pomimo tych przygotowań, sektor handlowy jest mniej pewny przewidywalności schematów zakupowych konsumentów w tegorocznym okresie świątecznym w porównaniu z rokiem ubiegłym (39 proc. w porównaniu do 55 proc. w 2019). Głównym powodem wywołującym tę niepewność jest zagrożenie pojawiających się nowych obostrzeń lub lockdownu (54 proc.), a prawie co trzeci (30 proc.) przedstawiciel sektora handlowego twierdzi, że dane, na których opierają swoje planowanie, są niedokładne ze względu na globalny kryzys wywołany pandemią.

Jednocześnie tylko 14 proc. konsumentów spodziewa się wydać więcej niż zwykle w Czarny Piątek, a nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) sugeruje, że planują wydać mniej. Jako główną przyczynę wskazano mniejszy dochód do dyspozycji.

Badanie ujawniło również następujące trendy:

Konsumenci będą priorytetyzować wydatki, a najwięcej wydadzą młodsze pokolenia

Najwięcej wydającą w okresie świątecznym grupą konsumentów będą młodsze pokolenia. Ponad jedna trzecia (37 proc.) osób w wieku 18-24 lat i 40 proc. osób w wieku 25-34 lat twierdzi, że zaoszczędziło pieniądze od początku pandemii z zamiarem wydania ich w okolicach Czarnego Piątku i świątecznych wyprzedaży. Konsumenci o wyższych dochodach są również bardziej skłonni wydać w tym roku więcej niż w poprzednich latach.