Aktualnie marka Teilor obecna jest w pięciu krajach: Rumunii, Bułgarii, Polsce, Węgrzech i Czechach.

W branży luksusowej, 25 lat to dopiero początek. TEILOR to marka, która powstała z marzeń. Oto jesteśmy, 25 lat później: zdeterminowani, gotowi przekraczać nowe granice i podejmować nowe wyzwania - mówi Florin Enache , założyciel Teilor.

Teilor wkracza do Metawersum, poprzez otwarcie swojego salonu sprzedaży w wirtualnym świecie, stworzonym we współpracy z firmą Xclusiverse.

Jest to przestrzeń, w której każdy, kto tylko założy swoje konto, może poznać markę i wirtualnie przymierzać biżuterię TEILOR. Wszystkie produkty są tu połączone z ofertą na stronie internetowej marki.

Teilor niezmiennie udowadnia, że ewolucja jest integralną częścią DNA marki. Od otwarcia pierwszego butiku, po wejście na cztery międzynarodowe rynki, każdy kolejny krok umacniał jej pozycję w branży jubilerskiej.

Zaproponowaliśmy reinterpretację tych 25 lat. Dla marki i naszego zespołu wiążą się one z ambicją, witalnością i nieustannym odradzaniem się. Łączymy naszego młodzieńczego ducha, z doświadczeniem w branży luksusowej, z energią do projektów i ciągłego rozwoju. W tym roku zwróciliśmy się do naszych odbiorców z pełnym ekscytacji przesłaniem: "Pozostań młody" - mówi Iulia Novac, dyrektor marki i komunikacji w Teilor.