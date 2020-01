Ten rok może należeć do outletów

W 2019 r. Designer Outlet Warszawa odnotował wzrost sprzedaży na poziomie 10,3 proc., Designer Outlet Gdańsk 8,6 proc., a Designer Outlet Sosnowiec 2,7 proc. To szczególnie dobre wyniki, biorąc pod uwagę fakt, że od stycznia 2019 r., poza kilkoma wyjątkami, sklepy mogły być otwarte tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Oznaczało to aż o 14 mniej dni handlowych niż w roku poprzednim.

- Podsumowaliśmy 2019 r. i jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych wyników. Wszystkie nasze centra odnotowały w minionym roku wzrost sprzedaży, nawet pomimo mniejszej liczby dni handlowych w porównaniu z rokiem 2018. Stale wprowadzamy nowe działania, mające na celu poprawianie komfortu najemców oraz klientów, dopasowujemy się do zmieniających się przez ustawę o zakazie handlu w niedziele warunków. Cieszy nas, że podejmowane aktywności przynoszą korzyści oraz że nasi najemcy osiągają coraz lepsze wyniki sprzedaży – mówi Katarzyna Ciemińska, Dyrektor Centrum Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.

Centra Designer Outlet są bardzo popularne wśród klientów m.in. dzięki dużej ofercie marek premium. Dostępność wysokiej jakości artykułów znanych na całym świecie firm modowych oraz możliwość nabycia ich w cenach o co najmniej 30% niższych niż w sklepach regularnych sprawia, że outlety są atrakcyjnym miejscem zakupowym.

- Do osiągnięcia tak dobrych wyników w minionym roku przyczyniły się bez wątpienia otwarcia nowych sklepów. Najwięcej, bo aż 10 było ich w Designer Outlet Sosnowiec. Do grona najemców dołączyły m.in. Smyk, Sizeer, Outhorn, Paris Optique czy Change Lingerie. Gdańskie centrum zyskało m.in. takie marki, jak Tchibo, Alpine Pro czy Unisono, a w Piasecznie pojawiły się sklepy Geox, Sizeer oraz Wittchen Travel. W 2020 r. planujemy nawiązanie współpracy z kolejnymi markami i mamy nadzieję, że nowe propozycje przypadną do gustu klientom w tak dużym stopniu, jak dotychczasowe – dodaje Dariusz Obołończyk, Dyrektor Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.

W 2020 r. centra Designer Outlet mają szansę osiągnąć równie dobre wyniki finansowe. Pomimo kolejnych zaostrzeń w związku z zakazem handlu w niedziele, ten rok może należeć właśnie do outletów. Obserwowany od początku roku wzrost cen spowoduje, że konsumenci będą szukali oszczędności. Na popularności jeszcze bardziej będą więc zyskiwały duże akcje promocyjne, ale także oferta outletowa.