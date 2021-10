Teraz SFD, wkrótce New Balance, Foot Locker i HalfPrice w Galerii Jurajskiej

SFD to już kolejna nowość w ofercie Galerii Jurajskiej. Niedawno w centrum handlowym otwarto salon sieci Volcano. Planowane są także otwarcia New Balance, Foot Locker i HalfPrice. Ta ostatnia marka stworzy tu największy sklep swojej sieci w woj. śląskim, mający powierzchnię 2135 m kw.

SFD zasili ofertę Galerii Jurajskiej.

Popularna sieć sklepów pojawi się w tenant-mixie największego centrum handlowym w Częstochowie już w listopadzie.

Galeria Jurajska wzmacnia ofertę w segmencie zdrowia i urody. Dział leasingu centrum handlowego podpisał właśnie umowę najmu z siecią sklepów SFD. Nowa marka w tenant-mixie zajmie ulokowany na poziomie +1 lokal mający 58 mkw.

- Stajemy się coraz bardziej aktywni fizycznie. Chętnie korzystamy z siłowni i fitness clubów, a także uprawiamy inne sporty. Jak wyliczała firma Deloitte, aż 72% Polaków trenuje przynajmniej jedną dyscyplinę. Zmieniają się także nawyki żywieniowe. Z roku na roku mamy coraz więcej wegan i osób świadomie sięgających po diety medyczne. Rosnąca popularność wszelkich aktywności, a także zmieniające się nawyki żywieniowe, generują nowe potrzeby zakupowe – mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej. - Stale wzmacniamy ofertę w tych segmentach Galerii Jurajskiej, które są szczególnie atrakcyjne np. dla osób ćwiczących i trenujących. Niedawno ogłosiliśmy dwóch nowych najemców z segmentu sportowo-lifestylowego – Foot Locker i New Balance. Teraz pora na wzmocnienie segmentu zdrowia i urody o markę, która popularna jest wśród osób uprawiających sport, a także będących na diecie - dodaje.

W ofercie sklepu SFD klienci będą mogli znaleźć suplementy diety i odżywki dla sportowców stosowane np. przed, w trakcie i po treningu, żywność dietetyczną (m.in. bez cukru, dla wegan, superfood i słodycze dietetyczne), a także witaminy i preparaty prozdrowotne wspierające kondycję. Na miejscu będzie można także uzyskać fachową poradę co do ich doboru w zależności od potrzeb. SFD to pierwszy sklep tego typu, skierowany stricte do sportowców i osób aktywnych fizycznie w segmencie zdrowia i urody Galerii Jurajskiej, a zarazem 14 lokal w tej kategorii.



- Realizując strategię leasingową uważnie śledzimy nowe potrzeby klientów, jakie pojawiają się na lokalnym i regionalnym rynku, i odpowiadamy na nie, zapełniając luki w naszym tenant-mixie. Sięgamy przy tym do współpracy z najlepszymi markami, które są rozpoznawalne na rynku i które wpisują się w lifestylowy charakter Galerii Jurajskiej. SFD jest jednym z takich brandów – mówi Anna Borecka-Suda.