Tesco podsumowuje proekologiczne działania

W lutym 2019 roku Tesco ogłosiło, że do końca 2020 roku usunie ze składów opakowań produktów marki własnej materiały nienadające się do ponownego przetworzenia. Po półtora roku od zapowiedzi, firma pokazuje pierwsze wyniki, według których w całej Europie Środkowej zmniejszyła ilość najbardziej szkodliwego dla środowiska plastiku o 454 tony – z czego aż o 113 ton w samej Polsce – oznacza to redukcję o 94 proc. Pomimo trudnych warunków związanych z pandemią COVID-19, Tesco nie zamierza rezygnować z dalszych działań w tym obszarze.

W ciągu ostatnich 18 miesięcy przedstawiciele Tesco wraz z dostawcami pracowali nad nowymi projektami opakowań dla różnych produktów marki własnej, w których nienadające się do recyklingu tworzywa sztuczne można zastąpić alternatywnymi, bardziej przyjaznymi środowisku materiałami. Aby zrealizować podjęte zobowiązanie, w czterech krajach Europy Środkowej, w których znajdują się sklepy Tesco (w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech), wprowadzono zmiany w zakresie technologii produkcji – tylko do tej pory umożliwiło to wyeliminowanie aż 454 ton najbardziej szkodliwego plastiku, stanowiącego ponad 88% wszystkich trudnych lub nienadających się do recyklingu tworzyw sztucznych zidentyfikowanych w liniach marek własnych Tesco. To ważny krok w kierunku osiągnięcia ambitnego celu firmy, jakim jest zapewnienie, że do 2025 wszystkie opakowania produktów marki Tesco będą możliwe do recyklingu bądź ponownego użycia.

Jedynie przetwarzalny plastik

Spośród wprowadzonych zmian, najbardziej zauważalne są te dotyczące opakowań owoców i warzyw, zawierających w składzie polistyren i PVC – oba materiały powszechnie uważane za trudne do przetworzenia. W wyniku współpracy Tesco z dostawcami, tworzywa te zostały zastąpione materiałami przyjaznymi do recyklingu, takimi jak PET, PE i polietylen. Decyzja ta pozwala Tesco zmniejszyć ilość trudnych do przetworzenia materiałów w opakowaniach owoców i warzyw o ponad 65 ton rocznie. Analogicznie, modyfikacja opakowań napojów energetycznych, w których wymieniono folię PVC na LDPE, przekłada się na wyeliminowanie aż 5 ton nieodzyskiwalnych odpadów. Podobne zmiany wprowadzone w opakowaniach z kategorii artykułów nabiałowych, piekarniczych i cukierniczych pozwoliły na zastąpienie aż 143 ton trudnych do przetworzenia materiałów.

- W 2019 roku stworzyliśmy listę materiałów stosowanych w opakowaniach produktów i podzieliliśmy je na kategorie według możliwości ich recyklingu oraz dostępnych alternatyw. Dążąc do wyeliminowania tworzyw sztucznych uznanych lokalnie za trudne do recyklingu i zwiększenia zrównoważonego charakteru naszych produktów, ściśle współpracowaliśmy z naszymi dostawcami. W ostatnim czasie zrobiliśmy duży krok w kierunku realizacji podjętego zobowiązania, a w przyszłym roku będziemy kontynuowali nasze działania i na bieżąco weryfikowali ich efekty – mówi Matt Simister, Prezes Tesco w Europie Środkowej.