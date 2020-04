Tesco wprowadza nowe rozwiązania w sposobie robienia zakupów

W związku z dużym zapotrzebowaniem klientów, jak i w trosce o ich bezpieczeństwo, Tesco nawiązało współpracę z firmami Free Now i 99rent. Teraz w lokalizacjach, w których działa usługa „Zamów i odbierz” można wybrać także opcję „dostawa taxi”, a gotowe zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany adres. Pracownicy Tesco oraz kierowcy dokładają wszelkich starań, aby zakupy dotarły jak najszybciej do jak największej liczby klientów.

- W tej trudnej sytuacji chcemy zapewnić naszych wszystkim klientom sprawny dostęp do żywności, jednocześnie dbając o komfort i bezpieczeństwo. Cały czas zwiększamy dostępność usługi „Zamów i odbierz”, a poszerzenie jej o możliwość dostawy z pomocą naszych partnerów to kolejne ułatwienie dla klientów – podkreśla Daria Kulińska, dyrektor ds. komunikacji w Tesco Polska – Zapewnienie klientom dostępu do produktów różnymi kanałami, tak by mogli wybrać te najbardziej im pasujące, jest dla nas bardzo istotne. Jeszcze przed świętami wybrane sklepy Tesco umożliwiły klientom składanie zamówień przez e-mail. Dzięki temu wiele osób unika kolejek i odbiera gotowe, spakowane produkty w punkcie obsługi.

Jak dodaje Katarzyna Kram, dyrektor ds. sprzedaży w Europie Wschodniej w Free Now: Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej sytuacji, w której powinniśmy pomagać sobie nawzajem, również biznesowo. Cieszymy się z nawiązania współpracy z Tesco, gdyż dzięki temu nasi kierowcy mogą wykonywać swoją pracę i wspierać innych, dostarczając im zakupy w bezpieczny sposób.

W tym wyjątkowym czasie wspólne działanie jest bardzo ważne. Dzięki naszym połączonym siłom klienci Tesco szybko i bez wychodzenia z domu dostaną wszystkie potrzebne produkty. A nasi pracownicy dołożą wszelkich, by proces dostawy przebiegł sprawnie i przyjemnie – dodaje Monika Tomala, dyrektor handlowy w 99rent.