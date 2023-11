W Polsce produkuje się prawie 1/5 mebli i artykułów wyposażenia wnętrz oferowanych w sklepach IKEA na całym świecie. O tym, jak i dlaczego warto to robić w sposób zrównoważony, mówi Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Poland.

Zrównoważona produkcja to kwestia odpowiedzialności, ale także przewagi konkurencyjnej.

Flagowym projektem IKEA Industry Poland, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, jest budowa farm fotowoltaicznych w Babimoście i Zbąszynku, gdzie działa jedna z największych fabryk mebli na świecie.

Obszarem biznesu, w którym można ograniczyć presję na środowisko, jest logistyka, a ściślej emisja CO2 w transporcie.

IKEA podjęła się przetestowania w swoich zakładach elektrycznych ciężarówek i test ten zakończył się powodzeniem.

Elektryczne ciężarówki sprawdziły się w Zbąszynku. Kluczowy był czas ładowania baterii.

- We wrześniu ub. roku wspólnie z firmami Raben i Volvo uruchomiliśmy pierwszą elektryczną ciężarówkę do obsługi połączenia między naszymi fabrykami w Zbąszynku i Babimoście. Chodziło o to, żeby sprawdzić, czy infrastruktura do ładowania jest odpowiednia, a przede wszystkim, czy czas na załadowanie samochodu wyrobami okaże się wystarczający do jego naładowania prądem. Pilotaż pokazał, że możemy kontynuować to przedsięwzięcie. Dziś mamy już trzy ciężarówki, które przewożą towar na odległość 12 km, wykonując po 12 kursów dziennie, sześć dni w tygodniu - mówi prezeska IKEA Industry Poland.

Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Poland w rozmowie z WNP.pl

