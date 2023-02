Bielizna od Tezenis już do kupienia w Opolu. Szyld zawisł w centrum handlowym Solaris Center.

Kolory i wzory bielizny spod włoskiej igły czekają na klientów Solaris Center. Zadebiutowała tam marka Tezenis należąca do grupy Calzedonia.

To pierwszy sklep z tym logo w Opolu.

Nowy salon Tezenis znajdą na poziomie "0" opolskiej galerii.

Solaris Center należy do grupy NEPI Rockcastle. Centrum handlowe w Opolu ma ponad 18 tys. mkw. powierzchni najmu. Klienci znajdą tam m.in.: 4F, C&A, Big Star, Gatta, Divers i Half Price.

Tezenis jest częścią Calzedonia z siedzibą we Włoszech. To najmłodsze logo włoskiej firmy. Marka ma ponad 300 sklepów we Włoszech i ponad 100 w innych krajach. Tezenis to sieć sklepów z bielizną, odzieżą domową i piżamami dla mężczyzn, kobiet i dzieci.

