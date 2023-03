Do grona najemców Solaris Center dołączyły marki Tezenis i Vininova. Dla obu marek to pierwsze salony w Opolu i regionie.

Saloris Center w Opolu jestbogatsza o dwóch najmeców.

Butik Tezenis zajmuje powierzchnię 139,83 mkw.

Vininova zajmuje natomiast 44,43 mkw.

Pierwszy w Opolu butik Tezenis, zajmujący powierzchnię 139,83 mkw., oferuje klientom szeroki wybór bielizny, piżam i odzieży homewear zarówno dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Najmłodsza marka włoskiej grupy Calzedonia wyróżnia się młodzieńczym asortymentem. Wystrój sklepu Tezenis został zaprojektowany zgodnie z nowoczesnym duchem marki. Znajdziemy tu dużą przestrzeń na ekspozycję asortymentu, dominują jasne barwy. Kolorowa bielizna włoskiej marki czeka na klientów Solaris Center w lokalu na parterze, w pobliżu sklepów siostrzanych marek Clazedonia i Intimissimi.

Tezenis w Solaris Center w Opolu. Fot. Mat. pras.

Vininova to wyjątkowy sklep z winami i alkoholami z całego świata. Choć już trzynasty w ogólnopolskiej sieci, to również pierwszy w Opolu. Oferuje swoim klientom imponujący wybór, na który składa się 800 etykiet win z 18 krajów oraz ok. 130 indeksów alkoholi renomowanych marek. Wina pochodzą od światowych gigantów branży winiarskiej i z małych rodzinnych, często butikowych winnic. Sklep o powierzchni 44,43 mkw. zlokalizowany jest na poziomie 0, w sąsiedztwie salonu jubilerskiego W.Kruk.

Vininovaw Solaris Center. Fot. Mat. pras.

Cieszy nas fakt, że na rozwój w regionie i na swoje pierwsze spotkanie z klientami w Opolu, obie marki wybrały centrum handlowe Solaris. Dzięki temu zyskuje nasza strefa smaku oraz oferta modowa skierowana do młodszych klientów naszego centrum – mówi Aleksandra Mastalerz, Regional Marketing Manager NEPI Rockcastle.

