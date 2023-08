W Magnolia Park na mapie gastronomicznej pojawił się nowy lokal: Thai Wok. Pod zielonym logo klienci znajdą azjatyckie smaki i aromaty.

Magnolia Park ma nową stacjonarną lokalizację Thai Wok.

To już druga lokalizacja marki Thai Wok we Wrocławiu.

Dania kuchni Tajskiej prosto z woka są dostępne dla klientów wrocławskiej galerii Magnolia Park. To druga lokalizacja marki z zielonym logiem w stolicy województwa dolnośląskiego.

Magnolia Park to centrum handlowe we Wrocławiu, które oferuje swoim klientom ponad 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Łączna powierzchnia handlowa obiektu wynosi 100 tys. mkw., a zmotoryzowani klienci mogą skorzystać z prawie 3 tys. darmowych miejsc parkingowych.

Wśród najemców znajdują się takie marki jak: Peek&Cloppenburg, Zara, H&M, C&A, Reserved, CCC, Deichmann, KappAhl, Carry, New Yorker, TK Maxx oraz HalfPrice. Centrum handlowe oferuje także bogatą ofertę jubilerską oraz sportową, w tym marki jak Apart, Jubitom, Yes, W.Kruk, Pandora, Tous, Savicki, Swarowski, Decathlon, Intersport, Martes Sport oraz Regatta Great Outdoors. Na terenie Magnolia Park znajduje się także plac zabaw dla dzieci i strefa street workout.

