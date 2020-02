Thai Wok na ścieżce biznesowych debiutów

Największa azjatycka sieć z polskim kapitałem Thai Wok zadebiutuje w tym roku w krakowskim akademiku, w stołecznym The Warsaw Hub oraz w wersji restauracyjnej w łódzkiej Manufakturze. Przymierza się również do uruchomienia placówki highstreetowej w Gdańsku. – Planujemy także ekspansję zagraniczną. W tym roku otworzymy minimum ok. ośmiu placówek. W ciągu dwóch, trzech lat chcielibyśmy ich mieć ponad 50 – zapowiada Bartosz Brusikiewicz, dyrektor zarządzający sieci Thai Wok.