Qulinarium w Manufakturze zyskało nowego najemcę – restaurację Thai Wok, dzięki której goście mogą przenieść się w swojej kulinarnej podróży aż na daleki Wschód.

Sieć Thai Wok, dołączając do popularnej kulinarnej strefy Manufaktury, wzbogaciła ofertę i sprawiła, że odwiedzający mają jeszcze większy wybór wśród kuchni świata.

Teraz, udając się w kulinarną podróż w Qulinarium, można wybrać zyskująca na popularności kuchnię tajską.

Polacy cenią ją za naturalne receptury, zdrowe oraz świeże składniki i niepowtarzalny smak.

Thai Wok wraz z azjatyckimi kucharzami i niezwykle otwartą obsługą zaprasza do łódzkiej Manufaktury, by wspólnie z nimi odkrywać i poznawać azjatyckie smaki. W ofercie znajdują się nie tylko makarony z rozgrzanego woka, lekkie makarony bun, azjatyckie, aromatyczne zupy, jak Pho czy Ramen, ale także dania z ryżem do wyboru z ulubionym rodzajem mięsa lub warzyw. Restauracja specjalizuje się w przygotowywaniu niepowtarzalnego Pad Thaia. Ich sekretem są lokalne składniki, przyprawy i zioła, takie jak słodko-kwaśny tamaryndowiec, shiso oraz kapała, których smaku nie da się zastąpić, a połączenie z wysokiej jakości, świeżymi składnikami bez używania polepszaczy smaku sprawia, że na talerzu jest smacznie, zdrowo, kolorowo, niezwykle ciekawie i przede wszystkim aromatycznie.

Thai Wok wraz z azjatyckimi kucharzami i niezwykle otwartą obsługą zaprasza do łódzkiej Manufaktury.

Nasza strategia inwestycyjna zakłada pojawianie się w największych polskich miastach, dlatego wybór musiał paść na popularne i reprezentatywne miejsce w Łodzi, jakim jest Manufaktura. Decyzję przyspieszył ogromny odzew od naszych łódzkich fanów, którzy z niemałym wyczekiwaniem dopytywali o lokalne otwarcie Thai Woka – mówi Bartosz Brusikiewicz – dyrektor generalny i członek zarządu Thai Wok.

Jak Thai Wok udało się stworzyć azjatycki zakątek w Manufakturze tętniący wschodnią filozofią szczęścia i równowagi? To przede wszystkim mieszanka pasji, miłości do podróży i fascynacji tajską kuchnią. Receptury dań, znajdujących się w menu, opracował Mistrz Zun tak, by egzotyczne, nieznane smaki w przystępny sposób przybliżyć polskim kubkom smakowym. Postawił na jakość, wyrazistość, świeżość, ale przy tym też lekkość i różnorodność. W ten sposób Thai Wok podbija podniebienia swoich klientów, rewolucjonizując i wprowadzając na wyższy poziom rynek azjatyckiej kuchni w naszym kraju.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl