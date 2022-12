W najlepszych centrach handlowych raczej nie ma pustostanów na food courcie. Za to w gorszych galeriach handlowych można w nich przebierać „do wyboru, do koloru” – przyznaje Bartosz Brusikiewicz, dyrektor generalny Thai Wok.

W 2023 r. Thai Wok nie nastawia się na wielki rozwój, bo rachunki za prąd i gaz mogą być prawdziwym uderzeniem piaskiem po oczach.

Przed najemcami galerii handlowych trudny czas: indeksacja umów najmu o ok. 10-15 proc. oraz podwyżka opłat eksploatacyjnych.

Bartosz Brusikiewicz, Thai Wok: Bez podziału kosztów między wynajmującym a najemcą, większość firm nie przetrwa. Galerie będą tracić najemców na potęgę.

Bardzo ostrożnie podchodzimy do planowania najbliższej przyszłości ze względu na dużą niewiadomą. Budżety wyglądają bardzo źle. W związku z tym nie nastawiamy się na wielki rozwój w przyszłym roku, chociaż bardzo byśmy chcieli, ale musimy mierzyć zamiary na siły. Skupimy się na przetrwaniu i spróbujemy wyjść na chociaż niewielki plus - tłumaczy Bartosz Brusikiewicz, dyrektor generalny Thai Wok.

W czwartek 15 grudnia otwieracie nowy lokal we Wroclavii. Centra handlowe to wasz główny kierunek ekspansji?

Bartosz Brusikiewicz, dyrektor generalny Thai Wok: Tak. Nasza strategia zakłada otwieranie nowych lokalizacji w największych miastach, w najlepszych dużych galeriach handlowych. Obecnie na celowniku mamy Katowice i Kraków, bo jeszcze nas tam nie ma. Interesują nas stosunkowo małe powierzchnie w food courtach. Thai Wok dobrze się „czuje” w takich lokalizacjach. Przy większym metrażu już nie jest tak dobrze, bo robi się bardzo drogo.

Przed pandemią chcieliście się otwierać także w akademikach i w biurowcach. Jak jest teraz?

Z akademika w Krakowie wycofaliśmy się z powodu pandemii. Jeśli chodzi o biurowce, to działamy w pięciu i dzisiaj po przejściu pandemii i związanych z tym lockdownów, nie są to dla nas najlepsze lokalizacje. Nie wszyscy pracownicy wrócili do biur i pracują w trybie hybrydowym. Dlatego w naszej nowej strategii już nie ma biurowców. Zatem, raczej nie przedłużymy obecnych umów, chyba że sytuacja się całkowicie zmieni i ludzie wrócą do pracy stacjonarnej, tak, jak to było w 2019 r.

Czeka nas indeksacja umów najmu o około 10-15 proc. Do tego dojdzie podwyżka opłat eksploatacyjnych. Niestety to oznacza znowu serię rozmów z wynajmującymi, co nie będzie łatwe - tłumaczy Bartosz Brusikiewicz, dyrektor generalny Thai Wok .

Czy retail parki są dla was ciekawym miejscem do prowadzenia biznesu? W końcu dużych miast i flagowych galerii handlowych nie mamy zbyt wielu.

Przyglądamy się tym obiektom, bo to jest właściwie nowość na rynku. One raczej w mniejszym stopniu nastawiają się na gastronomię. Najczęściej powstają w mniejszych miastach, a do takich niechętnie się przeprowadzają nasi kucharze, których sprowadzamy z Azji. Poza tym, w retail parkach brakuje food courtów, a lokale mają większe metraże. Musielibyśmy się zdecydować na zmianę konceptu na bardziej restauracyjny.

Kiedyś planowaliście taki uruchomić w łódzkiej Manufakturze?

Tak, ale pandemia nam pokrzyżowała te plany i w końcu nie uruchomiliśmy tam formatu restauracyjnego.

Czy uliczne lokale to dobra opcja dla Thai Wok?

Mamy takie dwa. Jeden przy ul. Lazurowej w Warszawie. Lokal mieści się jakby w drugiej linii działającego tam parku handlowego. W pobliżu stoją ogromne osiedla mieszkaniowe i planowana jest stacja metra. To bardzo przyszłościowe miejsce. Mamy w planach organizowanie tam różnych imprez dla dzieci, ale także wieczornych z udziałem didżeja. Dopiero uczymy się tego nowego modelu, który może być w przyszłości rozwijany w parkach handlowych.

Nie wszyscy pracownicy wrócili do biur i pracują w trybie hybrydowym. Dlatego w nowej strategii Thai Wok już nie ma biurowców. Fot. Mat. prasowe.

Z jakim rezultatem zamykacie mijający 2022 r.?

Po otwarciu we Wroclavii sieć będzie liczyć 25 własnych lokali oraz jeden franczyzowy.

Czy w dzisiejszych dużych galeriach handlowych łatwo jest o lokal w food courcie, czy – jak kiedyś - trzeba na niego poczekać w kolejce?

W najlepszych centrach handlowych raczej nie ma pustostanów na food courcie, nieco inna jest sytuacja jeśli chodzi o duże powierzchnie. Przeważnie jednak się czeka na rekomercjalizację albo z powodu tego, że poprzedni najemca nie przedłużył umowy, albo sobie nie radzi. Za to w gorszych galeriach handlowych można przebierać w pustostanach „do wyboru, do koloru”.

Bez podziału kosztów między wynajmującym a najemcą, większość firm nie przetrwa. Nikt nie jest w stanie podnosić cen w takim tempie i do takiego poziomu, żeby zniwelować podwyżki. Nie ma innego wyjścia. Albo negocjacje przyniosą skutek, albo galerie będą tracić najemców na potęgę.

Jak wam się udało przetrwać pandemię? Z wszystkimi galeriami doszliście do porozumienia w sprawie czynszów?

Z większością się porozumieliśmy. Utrzymaliśmy wszystkich pracowników. Oczywiście nie było powodów do radości, bo jednak musieliśmy dokładać do biznesu, żeby go utrzymać. Te straty będziemy jeszcze spłacać pewnie kilka lat. Oczywiście plany ekspansji też musieliśmy zrewidować, a były ambitne.

To jaki jest plan na 2023 r.?

Bardzo ostrożnie podchodzimy do planowania najbliższej przyszłości ze względu na dużą niewiadomą. Budżety wyglądają bardzo źle. W związku z tym nie nastawiamy się na wielki rozwój w przyszłym roku, chociaż bardzo byśmy chcieli, ale musimy mierzyć zamiary na siły. Skupimy się na przetrwaniu i spróbujemy wyjść na chociaż niewielki plus. To będzie trudne, bo rachunki za prąd i gaz mogą być prawdziwym uderzeniem piaskiem po oczach. Czeka nas jeszcze indeksacja umów najmu o około 10-15 proc. Do tego dojdzie podwyżka opłat eksploatacyjnych. Niestety znowu oznacza to serię rozmów z wynajmującymi, co nie będzie łatwe. Jednak uważam, że bez wsparcia i podziału tych kosztów między wynajmującym a najemcą, większość firm nie przetrwa. Nikt nie jest w stanie podnosić cen w takim tempie i do takiego poziomu, żeby zniwelować te podwyżki. Nie ma innego wyjścia. Albo negocjacje przyniosą skutek, albo galerie będą tracić najemców na potęgę.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl