The Body Shop należy do koncernu Natura & Co, który jest czwartą co do wielkości grupą kosmetyczną na świecie. Teraz The Body Shop podbija rynek kenijski.

Marka The Body Shop uruchomiła swój pierwszy sklep w Kenii.

Równocześnie jej właściciel, firma Natura &Co ujawniła plany uruchomienia platformy e-commerce jeszcze w tym roku.

Marka The Body Shop, za pośrednictwem franczyzobiorcy The Mask Retailers, uruchomiła swój pierwszy sklep w Kenii. Mieści się on na Village Market w Nairobi. Oferuje w nim ponad 800 inspirowanych naturą produktów do pielęgnacji skóry, włosów i makijażu. Jak zapewnia firma, ich produkcja odbywa się w sposób etyczny i zrównoważony.

W 2011 roku marka zebrała interesariuszy z branży, aby utworzyć Global Shea Alliance. Kluczowym celem aliansu jest poprawa produkcji masła shea, rozwój rynku i zapewnienie większych korzyści kobietom znajdującym się na dole łańcucha dostaw. Natomiast w 2019 roku nawiązała współpracę z Plastics for Change, aby stworzyć nowe partnerstwo Community Fair Trade, kupując plastik pochodzący z recyklingu z Bengaluru w Indiach. Prowadzi też liczne programy wsparcia kobiet.

Kenijski konsument bardzo dba o to, by kosmetyki których używa pochodziły od firm społecznie zaangażowanych i gwarantujących etyczne działania w całym łańcuchu produkcji. Zwracają też uwagę na stosunek jakości do ceny – skomentowała wejście na nowy rynek Sarah Jackson, dyrektor biznesu franczyzowego The Body Shop w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Ameryki Łacińskiej.

The Body Shop należy do koncernu Natura & Co, który reprezentuje także marki Avon, Aesop i Natura. Wszystkie razem tworzą czwartą co do wielkości grupę kosmetyczną na świecie, zatrudniającą 40 tys. pracowników w ponad 100 krajach.





Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl