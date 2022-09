The White Bear Coffee z piątą kawiarnią w Białymstoku

To już piąty punkt własny sieci the White Bear Coffee w Białymstoku. Nowa kawiarnia otworzyła się przy ul. Liniarskiego, w ścisłym centrum miasta. Można tam spróbować rzemieślniczej kawy, w tym przelewów z segmentu specialty coffee, herbat i sezonowych napojów, słodkości oraz lodów.

We wrześniu the White Bear Coffee zawitało w kolejnej lokalizacji. To już piąta kawiarnia "Miśka" w Białymstoku, a mówiąc ściślej – szósta, jeśli liczyć samą Palarnię, gdzie przy okazji zakupów, można napić się świetnych naparów – klasycznego espresso, kaw mlecznych czy przelewów.

Nasz koncept przypadł do gustu mieszkańcom Białegostoku, zarówno pod względem samej oferty, jak i wystroju oraz atmosfery, którą tworzy Misiek. Docieramy do osób w każdym wieku – od dzieci, które lubią wpadać do nas na lody, przez młodzież, studentów, po osoby dorosłe i starsze. Tworzymy przestrzeń, w której każdy czuje się dobrze. A co cieszy nas najbardziej – kreujemy też coraz większą, kawową społeczność, która docenia wysoką jakość naparów, rzemieślniczy sposób palenia ziaren oraz przelewowe metody parzenia – mówi Urszula Olechno, współwłaścicielka sieci.



Oficjalne otwarcie nowej kawiarni odbyło się 3 września. W pierwszych dniach działalności nowego "Miśka" odwiedziło blisko 1200 osób.

The White Bear Coffee to sieć franczyzowa, a kawiarnie pod jej szyldem można znaleźć w trzech innych miastach Polski – w Giżycku, Ostrowie Wielkopolskim oraz w Suwałkach. Wkrótce kolejne kawiarnie franczyzowe powstaną także w Warszawie, Krakowie, Lublinie oraz Łomży. Franczyzobiorcy są obecnie na etapie poszukiwania odpowiednich lokalizacji.