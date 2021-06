Thomas Reichenauer, ROS o rynku outletów i planach rozwoju

Decyzja o powiększeniu warszawskiego centrum zapadła jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, w 2019 roku. Czy ta przestrzeń byłaby inna, gdyby była projektowana dziś, w erze pandemii?



Uważam, że styl outletu jest bardzo odpowiedni, również w czasach postpandemicznych. Pozwala na swobodne poruszanie się po całym obiekcie i zachowanie norm sanitarnych.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Utrzymaliśmy tutaj styl charakterystyczny dla poszczególnych outletów w naszym portfolio, bardzo malowniczy i dopasowany do regionu. Nowa część jest cała w bieli, w ekskluzywnym wydaniu. Oczywiście nie wykluczamy wprowadzenia zmian w przyszłości, np. kolorów elewacji, ale sam styl chcielibyśmy zachować.

W starej części odnowiliśmy również część restauracyjną, która stała się wygodniejsza i zyskała nowy, stylowy wygląd. Taka nowoczesna, minimalistyczna, jasna przestrzeń bardzo wpisuje się w modną estetykę, która jest lubiana przez klientów.



Jak Pan sądzi, kiedy odwiedzalność outletów wróci do poziomu sprzed pandemii?



To już się stało. Kupujący wrócili zarówno do naszych outletów w Polsce, jak i w innych krajach Europy. Podobnie było po lockdownie sprzed roku, jak i jeszcze wcześniej, w trakcie kryzysu ekonomicznego w 2008 r.

Ludzie nadal chcą kupować produkty dobrej jakości, znanych marek, ale są bardziej ostrożni przy wydawaniu pieniędzy. W naszych centrach nie tylko poziom odwiedzalności dorównał do tego sprzed pandemii, ale również notujemy naprawdę dobre wyniki sprzedażowe. Klienci zgromadzili oszczędności i teraz chcą je wydać na coś, co sprawi im przyjemność, np. torebki od Michaela Korsa lub nowy strój treningowy ze znaną metką. Wolą jednak pójść do outletu, żeby móc zrobić zakupy w sklepach marek, które lubią, ale z przynajmniej 30-proc. obniżką.

1

2

3

Retransmisja sesji: Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach. Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy.