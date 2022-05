Thomas Reichenauer, ROS: To dobry czas dla outletów, ale budowanie kolejnych jest trudne

Czy nadal Polska jest interesującym rynkiem, mimo że jest krajem położonym najbliżej strefy działań wojennych?

- Jeśli chodzi o sytuację w Polsce związaną z wojną w Ukrainie i falą uchodźców, to chyba wszyscy mamy nadzieję, że to tylko tymczasowe okoliczności. Ostatni świąteczny czas był wręcz świetny pod względem sprzedaży. Widać, że klienci chcą robić zakupy i mają za co - tłumaczy Thomas Reichenauer, współzałożyciel i Managing Director ROS Retail Outlet Shopping.

Ekspert dodaje, że zarówno pandemia, jak sytuacja w Ukrainie zmieniła zachowania konsumentów. Jednak model centrum outletowego, zakładający obecność świetnych marek za dobrą cenę oraz doskonałe doświadczenia zakupowe, nadal jest aktualny w dzisiejszych okolicznościach.

- Dzisiaj sytuacja się nieco zmieniła. Coraz ważniejsza jest digitalizacja i zrównoważony rozwój jako najistotniejsze elementy konkurowania z e-commerce. Usługi gastronomiczne, rozrywka i koncepty convenience – to dzisiaj także gorące kierunki rozwoju - wylicza Thomas Reichenauer.

W czasie rosnącego e-commerce wzrasta znaczenie doświadczenia zakupowego, dlatego model „phygital” wydaje się być sprawą oczywistą.

- Kombinacja fizycznych i cyfrowych doświadczeń zakupowych to przyszłość handlu. Pozwala skutecznie rywalizować z sektorem e-commerce, skłaniając klienta do odwiedzin centrum outletowego - tłumaczy Thomas Reichenauer.

ROS myśli o swoich obiektach także przez pryzmat aktualnych oczekiwań rynku, a więc w kontekście również innych niż zakupy potrzeb mieszkańców.

- Dlatego – aby zapewnić ciekawsze doświadczenia naszym klientom – łączymy outlety z retail parkiem, foodcourtem, kinem i przestrzenią rozrywkową. Dobrym przykładem jest nasz hiszpański obiekt La Torre Outlet Saragossa - opisuje Thomas Reichenauer, współzałożyciel i Managing Director ROS Retail Outlet Shopping.