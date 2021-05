Timesharing. Rewolucyjny pomysł CREAM na pobudzenie footfallu

W każdej galerii handlowej są tzw. trudne powierzchnie do wynajęcia, których nigdy nie udało się dobrze wykorzystać, są od dawna wakatami lub przychody z nich zawsze były dużo poniżej oczekiwań. Naszą receptą na ich efektywne zagospodarowanie jest timesharing. Przy ostrożnych wyliczeniach, pomoże on podwyższyć footfall centrum handlowego średniej wielkości o co najmniej 15-20 proc. - tłumaczy Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

Chodzenie do galerii handlowych i spędzanie w nich wolnego czasu musi znów stać się modne. Poza odradzającymi się kręgielniami, kinami czy gastronomią – warto pomyśleć o nowych pomysłach na pobudzenie footfallu.

Nowatorski projekt CREAM polega na timesharingu, czyli współdzieleniu powierzchni o niskiej dotychczas efektywności, która nie generowała ani footfallu, ani przychodów budujących wartość projektu. Wiele różnego typu aktywności na jednej przestrzeni może budować odwiedzalność oraz tzw. dwell time w projekcie.

Temat efektywności footfallu i starania o dwell time jest dla firmy ważny, dlatego eksperci CREAM-u od kilku lat pracowali nad podobnymi rozwiązaniami. Projekt dotyczący timesharingu jest już ukończony i wkrótce firma będzie go przedstawiać właścicielom obiektów.

– Galerie handlowe powinny wciąż rozszerzać swój wachlarz funkcji i usług, by zachęcać mieszkańców do spędzania w nich wolnego czasu. Nasz nowatorski projekt polega na timesharingu, czyli współdzieleniu powierzchni o niskiej dotychczas efektywności, która nie generowała ani footfallu, ani przychodów budujących wartość projektu. Wpadliśmy na pomysł, jak można to zmienić, zapraszając wiele różnego typu aktywności na jedną przestrzeń, budując w ten sposób odwiedzalność oraz, co jest równie istotne, tzw. dwell time w projekcie – tłumaczy Grzegorz Mroczek, wiceprezes CREAM Property Advisors.

