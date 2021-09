TK Maxx, HalfPrice, Homla i inne marki wchodzą do centrów handlowych NEPI

Do września br. cztery centra handlowe należące do NEPI Rockcastle podpisały umowy z 38 najemcami. Nowe marki pojawiają się w galeriach: Aura Centrum Olsztyna, Solaris Center Opole, Centrum handlowym Bonarka oraz Focus Mall Zielona Góra. W tej ostatniej właśnie zakończył się proces rozbudowy obiektu. Natomiast w krakowskiej Bonarce ruszył kolejny etap modernizacji i rozbudowy.

38 nowych najemców w galeriach NEPI Rockcastle.

Cztery centra handlowe NEPI Rockcastle: Aura Centrum Olsztyna, Solaris Center Opole i Focus Mall Zielona Góra oraz krakowska Bonarka, zyskały nowe marki.

Według danych Polskiej Rady Centrów Handlowych, rośnie liczby klientów odwiedzających centra handlowe.

Według danych opublikowanych przez Polską Radę Centrów Handlowych, w lipcu br. galerie handlowe odwiedziło o 5 procent więcej osób niż w czerwcu br. To drugi miesiąc z rzędu, kiedy odnotowano 5 procentowe wzrosty odwiedzalności.

Obiecujące prognozy dla branży płyną także z firmy doradczej Deloitte: już 3 na 4 Polaków nie ma obaw epidemiologicznych związanych z zakupami w centrach handlowych, co jest wynikiem najlepszym od wybuchu pandemii w lutym 2020 roku. Klienci wracają także do lokali gastronomicznych. 63 procent konsumentów gotowych jest dziś pójść do restauracji i zjeść lunch, czy wpić kawę przy stoliku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wzrost poczucia bezpieczeństwa to zasługa działań podjętych przez centra handlowe mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na ich terenie.

- Optymistyczne dane potwierdzają liczby płynące z dwunastu naszych centrów zlokalizowanych w całej Polsce. Wyraźne widać ożywienie, przybywa nowych wynajmujących i powracają marki, które podczas kolejnych lockdownów wycofały swoją ofertę z tradycyjnych galerii. Do poziomów sprzed pandemii wracają też obroty, co obrazuje wysoki współczynnik konwersji – mówi Dominik Piwek, Dyrektor ds. Marketingu i PR NEPI Rockcastle.

Widoczne ożywienie rynku

Na początku września w galerii Solaris Center w Opolu oficjalnie otwarto sklep nowego najemcy, marki obuwniczej ECCO. Lokal znajduje się na poziomie 0, w sąsiedztwie sklepu marki Bytom i zajmuje powierzchnię blisko 140 mkw. ECCO to duńska marka obuwnicza, której przyświeca idea tworzenia anatomicznie dopasowanych do stopy butów.