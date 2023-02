23 lutego 2023 roku do grona najemców Posnanii dołączy TK Maxx oferujący szeroki wybór marek modowych, obuwniczych i wnętrzarskich w atrakcyjnych cenach. Będzie to jeden z największych sklepów w Posnanii, który sprawi, że jej oferta będzie najbardziej kompleksowa w regionie.

Marka oferuje produkty nawet do 60 proc. taniej od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. Wszystko za sprawą modelu off-price, który polega na dystrybucji produktów pochodzących od znanych projektantów w dużo niższych cenach. W przeciwieństwie do innych sklepów, które zaopatrują się w dostawy kilka razy w roku, TK Maxx uzupełnia asortyment aż kilka razy w tygodniu.

Aby przygotować odpowiednią powierzchnię spełniającą potrzeby TK Maxx, relokowano 5 innych najemców, a same prace związane z połączeniem lokali i przygotowaniem odpowiedniej powierzchni trwały 5 miesięcy.

Cieszę się, że to właśnie TK Maxx, oferujący szeroki wybór produktów w fantastycznych cenach, będzie nowym najemcą Posnanii. Jesteśmy w trakcie prac remontowych, które są dla nas dużym wyzwaniem, ale wierzymy, że otwarcie salonu przyczyni się nie tylko do zwiększenia popularności i odwiedzalności Posnanii, ale również będzie odpowiedzią na obecne wymagania konsumentów, czyli poszukiwania najlepszego stosunku jakości do ceny – mówi Marek Ćwiek, dyrektor Posnanii.