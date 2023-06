TJX Europe, właściciel sieci sklepów TK Maxx oferującej znane marki taniej, uruchamia swoje największe centrum dystrybucyjne w Europie kontynentalnej.

Obiekt o powierzchni ponad 61 000 m2, który mieści się w Sulechowie.

Oficjalne otwarcie planowane jest już 19 czerwca br.

Oznacza to, że tymczasowe centrum dystrybucyjne w Nowym Kisielinie, które TJX Europe uruchomiło pod koniec lipca 2021 roku, zakończyło swoją działalność.

Zgodnie z pierwotnym planem wszyscy jego pracownicy zostaną zatrudnieni w Sulechowie.

Prace budowlane nad nowym centrum dystrybucyjnym TJX Europe zostały oficjalnie zakończone. Budynek o metrażu ponad 61 000 m2 powstał na działce o powierzchni 23 ha w Sulechowie, co czyni go największym centrum dystrybucyjnym marki w Europie kontynentalnej.

Sulechów będzie drugim, po Wrocławiu, centrum TJX Europe zlokalizowanym w Polsce i szóstym w Europie – tuż obok Bergheim w Niemczech oraz Stoke, Wakefield i Walsall w Wielkiej Brytanii. Produkty procesowane w nowo powstałym obiekcie będą transportowane do ponad 250 sklepów TK Maxx w Polsce, Holandii oraz Austrii i Niemczech, gdzie w maju br. swoją premierę miała usługa e-commerce.

Uruchomienie centrum dystrybucyjnego w Sulechowie oznacza, że swoją działalność zakończyło tymczasowe centrum TJX Europe, które mieściło się w Parku Panattoni w Nowym Kisielinie.

Obiekt ten funkcjonował od 21 lipca 2021 r. do 9 czerwca br. Osoby, które do tej pory zatrudnione były w tymczasowym centrum dystrybucyjnym, będą kontynuować pracę w docelowej lokalizacji.

W związku z uruchomieniem budynku w Sulechowie, w najbliższych latach jego działalności, zatrudnienie znajdzie ponad 1000 osób, a w przyszłości centrum dystrybucyjne utworzy zatrudnienie dla nawet 2500 osób. Rekrutacja cały czas trwa – aktualnie poszukiwani są kierownicy produkcji, menadżerowie zespołów, jak też operatorzy wózków widłowych czy pracownicy magazynowi. Wszystkie aktualne oferty dostępne są na stronach TJX.

TK Maxx jest własnością spółki TJX Europe (obejmującą marki TK Maxx i Homesense) a spółką macierzystą jest TJX Companies, Inc. TK Maxx to sprzedawca odzieży i artykułów gospodarstwa domowego, oferujący ogromny asortyment znanych marek w cenach do 60% niższych od regularnych cen sprzedaży w Polsce i na świecie. TK Maxx oferuje produkty znanych marek taniej w aż 6 działach: moda damska, moda męska, obuwie, akcesoria, produkty dla dzieci i produkty dla domu.

