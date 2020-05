TK Maxx wraca do gry

W Polsce działa blisko 50 sklepów TK Maxx.

- Kilka tygodni temu naszą reakcją na zaistniały kryzys było zamknięcie sklepów spółki w dziewięciu krajach, kanału e-commerce, a także naszych centrów dystrybucyjnych i biur na całym świecie. W związku z ponownym otwarciem działalności firm w niektórych krajach i zbliżającym się otwarciem sklepów TJX, chcemy podkreślić, że zdrowie i bezpieczeństwo pozostają dla nas bardzo ważnym zagadnieniem. Bez względu na miejsce zamieszkania, chcemy, aby nasi pracownicy i klienci czuli się bezpiecznie, gdy wrócą do pracy lub do robienia zakupów w naszych sklepach lub online - mówi cytowany w komunikacie z 24 kwietnia Ernie Herrman, CEO i Prezesa TJX Companies, Inc.

- W obliczu pandemii koncentrowaliśmy na zmianach, które należy wprowadzić, aby zapewnić bezpieczniejsze działanie naszej firmy w przyszłości. W przypadku pracowników TJX będziemy postępować zgodnie z nowo ustanowionymi protokołami zdrowotnymi, udostępniając pracownikom środki ochrony osobistej i wdrażając zasady zachowania bezpiecznego odstępu - dodaje.

W sklepach zainstalowano ścianki działowe przy kasach, dodano oznakowanie na temat zasad zachowania odstępu w kolejkach i wprowadzono nowe procedury czyszczenia sklepu (w tym dodatkowe odkażanie powierzchni o zwiększonej częstotliwości dotyku).

TK Maxx jest częścią spółki TJX Europe, która ma 540 sklepów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Polsce, Niemczech i Austrii. Spółką macierzystą jest TJX Companies, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która prowadzi 4000 sklepów w 9 krajach.