TK Maxx zdobywa kolejny region. Nowy salon w galerii Trzy Korony

TK Maxx to sieć sklepów, oferująca szeroki wybór ubrań damskich, męskich, dziecięcych oraz butów, akcesoriów i dodatków dla domu popularnych marek.

Koncepcja firmy opiera się na unikatowym modelu off-price, który polega na sprzedaży produktów po okazyjnych cenach.

TK Maxx jest własnością spółki TJX Europe, a spółką macierzystą jest TJX Companies, Inc.

- Mimo trudnego dla branży handlowej roku, jesteśmy szczęśliwi i dumni, że udało nam się, zgodnie z planem, sfinalizować tak ważny dla nas projekt. Obecność topowej marki, jaką jest TK Maxx gruntuje dominującą pozycję Galerii Trzy Korony na handlowej mapie nowosądecczyzny, a szerzej - Małopolski i otwiera pole do dalszego rozwoju naszej oferty, odpowiadając tym samym na zmieniające się i coraz mocniej aspirujące oczekiwania lokalnej społeczności – mówi Gabriel Habura, zarządca obiektu.

Galeria Trzy Korony to nowoczesne wielofunkcyjne centrum handlowe, zlokalizowane w samym sercu Nowego Sącza. Na łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 35 000 mkw, Klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty handlowo-usługowej oraz największej w regionie oferty gastronomiczno -rozrywkowej. Jako dominujący obiekt handlowo - rozrywkowy na całej Sądecczyźnie, Galerię Trzy Korony średniorocznie odwiedza blisko 6.5 mln klientów.

W obiekcie znajduje się ponad 120 lokali handlowych. Swojej sklepy mają tutaj popularne sieci odzieżowe m.in.: portfel 5-ciu marek grupy LPP (Reserved, Cropp, House, Sinsay oraz Mohito), TK Maxx, H&M, MANGO, Bershka, Stradivarius, New Yorker, Pepco, Medicine, Diverse, Vistula, Lavard, Lancerto, Orsay, Ochnik, Tally Weil, Taranko, Tatuum, Monnari, Lee, Wrangler, Levis, Big Star, Calzedonia, Gatta, Triumph, Martes Sport, 4F, Adidas, Puma, New Balance, Sizeer, CCC, Deichmann, Kazar, Ryłko, czy Wojas. Ponadto w Galerii znajdują się: salon RTV EURO AGD, drogerie Rossmann, Hebe oraz Super-Pharm, salonu jubilerskie Apart, Kruk i Sezam, sklepy z wyposażeniem wnętrz i akcesoriami m.in. Home & You oraz Empik, a także wielkopowierzchniowy market spożywczo-przemysłowy E.Leclerc. Ofertę Centrum uzupełnia nowoczesny klub Fitness Trzy Korony oraz jedyny w regionie 5-cio salowy multiplex Helios.

Zaplecze kawiarniano - gastronomiczne zapewniają restauracje Browar i Kuchnia Trzy Korony, Aromat i Mamma Mia oraz popularne sieci McDonald’s, KFC, Grycan i pizzeria Cezar. Dzięki tak szerokiej ofercie oraz licznym udogodnieniom dla rodzin (m.in. specjalne miejsca parkingowe, windy, bawialna, przestronny pokój rodzinny), Galeria Trzy Korony stanowi idealne miejsce do spędzania wolnego czasu.